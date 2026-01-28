Reserva Federal decide mantener las tasas de interés sin cambios en 2026

Dinero
/ 28 enero 2026
    Reserva Federal decide mantener las tasas de interés sin cambios en 2026
    Los tipos de interés se mantuvieron entre el rango de 3.50 y 3.75 por ciento de los fondos federales, siendo esta la decisión de la Fed. AP

Con 10 votos a favor de mantener el rango de 3.5-3.75% de las tasas de interés, la Fed sostiene su política monetaria y no aclaró si habrá más reducciones en el futuro próximo

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed por sus siglas en inglés) ha decidido mantener los tipos de interés entre el rango de 3.50 y 3.75 por ciento de los fondos federales para alcanzar el máximo empleo y una tasa de inflación del 2 por ciento en territorio estadounidense.

La Fed informó que para cumplir con el objetivo de esta política monetaria “el Comité evaluará cuidadosamente los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”.

Con 10 votos a favor de mantener las tasas y dos en contra para reducir el rango objetivo de estas en 0.25 puntos porcentuales, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió su política monetaria de principios del 2026.

LA POLÍTICA DETRÁS DE LA FED

Al ser cuestionado Jerome Powell sobre su asistencia a la audiencia de la Corte Suprema por la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, comentó que “ese caso es quizás el caso legal más importante en los 113 años de historia de la Fed”.

Powell comentó que la importancia de la independencia de la Fed es para que la política monetaria no se utilice con fines políticos como por ejemplo en épocas electorales.

Cuando se le preguntó si había tomado una decisión sobre si permanecería como gobernador de la Fed, Powell respondió: “Realmente, una vez más, no tengo nada que decirles sobre eso hoy”.

Añadió que: “Hay un momento y un lugar para estas preguntas”, pero no es un tema en el que vaya a entrar hoy.

Casi al final de la transmisión en vivo, al ser cuestionado sobre qué consejo le daría a su reemplazo como presidente, Powell recomendó que se alejara de la política electoral y que la responsabilidad de la democracia se encuentra en el Congreso (Poder Legislativo).

BANCO DE CANADÁ MANTIENE SUS TIPOS DE INTERÉS; ALERTA POR INDEPENDENCIA DE LA FED

El Banco de Canadá también mantuvo sus tasas de interés en 2.25 por ciento, informó el gobernador de esta institución, Tiff Macklem, aclarando que esta política monetaria está sujeta a la incertidumbre comercial que azota al mundo.

Insistió que la independencia de la Reserva Federal es crucial para combatir la incertidumbre política-económica regional y mundial.

