Restaurantes IL Conde y Hugos La Juerta quedarán listos antes del Mundial de Saltillo

/ 16 febrero 2026
    Restaurantes IL Conde y Hugos La Juerta quedarán listos antes del Mundial de Saltillo
    Las obras se encuentran en la esquina de las calles de Guillermo Purcell y Guadalupe Victoria en el centro de Saltillo. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.
    Restaurantes IL Conde y Hugos La Juerta quedarán listos antes del Mundial de Saltillo

En ambos negocios de la zona centro se cuenta con un total son 64 los colaboradores los que se tienen en estas sucursales

Antes de que inicie la Copa Mundial de Futbol, quedarán listo el restaurante Il Conde y Hugos La Juerta en la zona centro de Saltillo, mientras que la Terrazza Romana estará lista para septiembre, dijo el empresario restaurantero, Fabio Gentiloni Arizpe.

Recordó que fue el pasado 27 de enero cuando iniciaron las obras de remodelación en el edificio ubicado en la esquina de la calle Victoria y Purcell, en la Zona Centro, donde se contará con una Terraza Romana, un Il Conde, un Hugos La Juerta y un bar.

Explicó que las obras se realizan por etapas, por lo que a finales de mayo o principios de junio quedará listo Il Conde y Hugos la Juerta, mientras que Terrazza Romana estará finalizada hasta septiembre.

Gentiloni Arizpe indicó que por primera vez en 40 años, cerró Hugos La Juerta en el centro, a causa de las obras y el personal que ahí laboraba fue reubicado a Il Mercato, asimismo con estas unidades de negocio que se estarán reincorporando, llegarán a un total de 17 con 270 trabajadores.

Por otra parte, fue a principios de febrero cuando Silveri Catering quedó como una unidad de negocios independiente e incluye lo que es el comisariato y todo lo que tiene que ver con eventos.

La misma se ubica por el área del Colegio Ignacio Zaragoza y cuenta con 15 colaboradores fijos, más los empleos temporales que se generan durante los eventos.

