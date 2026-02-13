Canadá llega con misión masiva a México antes del T-MEC: 240 organizaciones buscan negocios

CDMX.- En el marco de la revisión del T-MEC, Canadá anunció que una misión comercial visitará México del 15 al 20 de febrero, como parte de una estrategia para diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales internacionales.

La embajada de Canadá en México señaló que, “ante un panorama económico mundial cambiante”, ese país está tomando medidas para ampliar su presencia en mercados estratégicos y respaldar a sus trabajadores y empresas mediante mayores vínculos comerciales.

De acuerdo con la representación diplomática, la misión será encabezada por Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense.

El gobierno canadiense informó que participarán más de 240 organizaciones y más de 370 delegados, lo que —según el comunicado— refleja el interés de empresas canadienses por expandirse en el mercado mexicano y fortalecer la relación económica bilateral.

La delegación integrará empresas, asociaciones industriales y socios de distintas regiones de Canadá con el objetivo de estrechar lazos comerciales y explorar oportunidades de negocio en México.

Las actividades de la misión se enfocarán en fabricación avanzada; agricultura, alimentos procesados y tecnología agrícola; tecnologías limpias y energía limpia; industrias creativas; así como tecnologías de la información y de la comunicación, de acuerdo con el programa difundido por Canadá.