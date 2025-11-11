Retrocede actividad industrial de México en septiembre y liga cuatro meses a la baja

Dinero
/ 11 noviembre 2025
    Retrocede actividad industrial de México en septiembre y liga cuatro meses a la baja
    En el reporte de este mes se informó que la construcción bajó; así como la fabricación de muebles, colchones y persianas. FOTO: ESPECIAL.

Se informó que este retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica que hay en este año en México

CDMX.- El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 0.4% en septiembre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, con lo que liga cuatro meses a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las cuatro grandes divisiones que comprende la industria, la construcción fue la principal responsable del retroceso en el noveno mes del año, al registrar una caída mensual de 2.5%. A su interior, la edificación se desplomó 3.2% y las obras de ingeniería -3.0%; en tanto que los trabajos especializados lograron un crecimiento de 3.5%.

Por su parte, la industria manufacturera alcanzó un aumento de 0.2%, donde 9 de las 21 actividades que comprenden esta división industrial, reportaron un avance mensual en el periodo de referencia.

Entre dichas actividades sobresale el segmento de ‘Otras industrias manufactureras’ con un alza mensual de 4.4%; la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 2.3%; y la industria del plástico y del hule, 1.3%.

Por el contrario, las actividades que registraron los mayores retrocesos, fueron: la fabricación de muebles, colchones y persianas con una caída mensual de 1.9%; industria del papel, -1.6%; así como curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, -1.6%.

La producción minera subió 0.7% en septiembre pasado. Por componentes, la extracción de petróleo y gas creció 0.5%, la producción de minerales metálicos y no metálicos 1.4%, mientras que los servicios relacionados con el sector se estancaron.

