Retroceden precios del crudo de EU cerca de 3% ante posible acuerdo con Irán

LONDRES.-Los precios del petróleo crudo estadounidense caían cerca de 5% este miércoles, después de que el Presidente Donald Trump declarara que las conversaciones con Irán se encuentran en su fase final.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaban casi un 5%, hasta los 99.08 dólares por barril. Los del crudo Brent, de referencia internacional, perdían también un 5%, cotizando en 105.64 dólares por barril.

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A principios de semana, Trump había anunciado la cancelación de nuevos ataques militares contra Irán para dar más tiempo a la diplomacia, a petición de sus aliados árabes del Golfo.

Según un informe de prensa, el Presidente declaró a la prensa el miércoles que su administración se encontraba en la fase final de las negociaciones con Irán.

Ambos contratos se encaminaban hacia sus mayores descensos diarios, tanto en términos porcentuales como absolutos, en dos semanas. Los referenciales cayeron casi 1 dólar el martes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que Washington y Teherán habían avanzado en las negociaciones. Los analistas de Citi dijeron que esperaban que el crudo Brent subiera a 120 dólares el barril a corto plazo, señalando que los mercados petroleros están subestimando el riesgo de una interrupción prolongada del suministro.

Dos superpetroleros abandonaron el estrecho de Ormuz este miércoles, mientras que otro se dirige hacia la salida tras esperar más de dos meses con 6 millones de barriles de crudo de Medio Oriente a bordo. El número de buques que cruzan el estrecho sigue estando muy por debajo de los aproximadamente 130 que lo cruzaban a diario antes de la guerra.

Para compensar el déficit de suministro, los países están recurriendo a las reservas comerciales y estratégicas.

Con información de CNBC y Reuters