Revisión del T-MEC podría escalar a renegociación

Ante el arranque de la primera ronda de revisión del T-MEC, el ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste (IMEF), Marcelo Lara, señaló que esto es como un juego de ajedrez y en las primeras rondas de negociación no se verán verán muchos temas sustanciales.

Agregó que le estarán “midiendo el agua” a los diferentes temas y entre ellos el automotriz, que es una parte muy sustancial que se estará revisando.

Aunado a ello, comentó que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siga insistiendo en la aplicación de aranceles durante la negociación.

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En el caso de México, añadió que esperan que llegue con carta abierta, aunque su posición no será tan sencilla ante la retórica del presidente de Estados Unidos y con ello queda en una situación muy complicada.

“Si bien es cierto somos el principal socio comercial, también es que traemos una política que no ha ayudado mucho a la negociación con el Tratado de Libre Comercio, creo que el presidente de Estados Unidos seguirá insistiendo en que si no se ayuda al combate a la delincuencia, el narcotráfico y el tema del fentanilo y cómo disminuir los cárteles, en ese tenor México no quedará muy bien parado y se le complicará sí se le lleva a ese terreno”, aseguró.

Por lo pronto, Marcelo Lara indicó estimó que será hasta el mes de junio cuando se empiecen a ver los acuerdos más marcados, no cree que haya problemas para firmar la renegociación del T-MEC.

“Las reglas de operación en el comercio de la industria automotriz deben de cambiar y es lo que el presidente de Estados Unidos debe de poner sobre la mesa porque está en juego la reelección de su partido y viene el tema del Congreso, por ello, las reglas de la industria automotriz si van a cambiar, quizás no de fondo, pero si la forma en que se hace comercio con los autos armados que se mandan a Estados Unidos”, dijo.

Destacó que el objetivo de Donald Trump es que las reglas ayuden a que su partido continúe en el poder.

Por lo que respecta al acero, consideró en que es un tema donde se insistirá que la proveeduría deba ser de origen de fundición en el país donde se hace el acero, en este caso México y así evitar “puentes para que llegue el acero chino a los Estados Unidos”.

Cabe destacar que será este jueves y viernes cuando arranque la primera ronda de revisión del T-MEC, inicialmente de forma bilateral entre Estados Unidos y México, donde se abordaran temas de seguridad económica, reglas de origen y producción industrial.