Revisiones anuales del T-MEC aumentan incertidumbre empresarial: CIAL dun &amp; bradstreet

CDMX. - La decisión de Estados Unidos de mantener las revisiones anuales del T-MEC prolonga la incertidumbre para las cadenas de suministro y sectores estratégicos empresariales en México.

Fue la semana pasada que representantes del sector empresarial informaron que consideran que las revisiones anuales previstas para los próximos años necesitan reforzar la certeza jurídica, mejorar la digitalización de los procesos logísticos y fortalecer el cumplimiento normativo.

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Resaltaron que el tratado permanecerá en operación hasta 2036, por lo que durante la próxima década estará sujeto a revisiones anuales entre los tres países que lo integran.

Y aunque mantiene las condiciones que actualmente permiten el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, afirmaron que será necesario prepararse para un proceso constante de evaluación.

Por otra parte un análisis de CIAL dun & bradstreet, destacó que México sostiene estabilidad cambiaria y un sector externo equilibrado, aunque enfrenta retos en crédito y manufacturas.

Indicó que aunque la disciplina macroeconómica y el dinamismo exportador fortalecen la posición del país, el crecimiento dependerá de la capacidad de sostener la recuperación interna y aprovechar las oportunidades que abre la reconfiguración del comercio global en Norteamérica.

Recordó que fue el pasado 1 de julio de 2026 que se realizó la primera revisión programada del TMEC, conforme al artículo 34.7 del tratado.

En ésta, México y Canadá acordaron extenderlo automáticamente hasta 2042, pero Estados Unidos decidió no confirmar la prórroga, manteniendo la vigencia original hasta 2036 y abriendo un periodo de revisiones anuales entre 2027 y 2036.

Sin embargo, esta decisión refuerza preocupaciones de los inversores en un contexto donde los temas centrales de negociación incluyen reglas de origen en sectores estratégicos como automotriz, semiconductores, acero y aluminio, además de seguridad económica, agricultura y energía.

Al momento EU busca elevar su contenido en bienes producidos en Norteamérica, especialmente en el sector automotriz, y recuperar empleos manufactureros mediante incentivos y aranceles. La decisión de mantener revisiones anuales le otorga mayor poder de negociación en los próximos años.

Por ahora México se ha consolidado como principal proveedor de bienes hacia EU por cuarto año consecutivo, desplazando a China.