Saltillo fue la cuarta ciudad con la menor inflación a nivel nacional

El Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, ubicó en julio a Saltillo como la cuarta ciudad con la cuarta variación más baja del promedio nacional al reportar 0.01% durante ese mes.

En el caso de Coahuila registró en julio una variación mensual de 0.26%, mientras que del resto de ciudades de la entidad que incluye el INPC, en Monclova fue de 0.45%, en Cd. Acuña 0.41% y en Torreón 0.37%.

Mientras que la inflación anual durante julio fue en Coahuila fue de 3.33%, Cd. Acuña 4.09%, Monclova 3.44%, Torreón 3.13% y en Saltillo en 3.09%.

A nivel nacional entre los productos con la mayor variación mensual estuvieron lechuga y col 17.44%, nopales 13.04%, transporte aéreo 8.90%, cebolla 7.39%, huevo 5.91%, papa y otros tubérculos 4.56%, entre otros, mientras que aquellos que presentaron precios a la baja fueron uva -18.35%, guayaba -9.80%, papaya -8.40%, limón -6.47%, aguacate -6.01% y tomate verde -4.47%, entre otros.