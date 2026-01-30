Saltillo tuvo una derrama económica de 1,200 mdp en 2025; Mundial 2026 la duplicará: OCV

El presidente y director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre y Raúl Rodarte Leos indicaron que en 2025 la región registró 716 mil cuartos-noche ocupados, la ocupación promedio anual cercana al 50 por ciento y una tarifa promedio de mil 691 pesos, lo que generó una derrama económica por hospedaje superior a los mil 200 millones de pesos.

Lo que se presentó gracias al crecimiento de la tarifa promedio anual, lo que ayudó al destino a mantener su nivel de ingresos pese al entorno de menor volumen, en 2024 la tarifa promedio fue de mil 583 contra mil 691 en 2025, la diferencia es de 108 pesos y equivale a un crecimiento de 6.83 por ciento.

“Nuestra estrategia de continuar ajustando la tarifa a la alza, eso le da más valor al mercado hotelero para tener más servicios incluidos y más beneficios para los huéspedes, además de mantener las condiciones de los hoteles de primer nivel y en preparación al mundial (contar con más personal bilingüe y menús en diferentes idiomas)”, aseguró la OCV.

En el caso de los eventos en los que participó la OCV Saltillo en 2025 fueron entre 130 a 150 eventos que se realizaron en la Región Sureste (90 por ciento en Saltillo) y para 2026 los eventos confirmados este año, está el Congreso Nacional del Sector Automotriz en abril con mil 800 asistentes, los Juegos del CIS Colegio La Salle en mayo con 3 mil asistentes, la Reunión FIHNEC en marzo con mil asistentes, el nacional de Futbol 7 Federación en febrero con mil 500 asistentes, el Encuentro Nacional de Club de Motos Fierros en marzo con mil 500 asistentes, la Convención AMJE Nacional en octubre con 500 asistentes, el 11° Foro Nacional de Ciudades y Plataformas Digitales en octubre con mil 500 asistentes y la Convención CANACINTRA en octubre con 800 asistentes.

Esto sin olvidar que Saltillo se prepara para capitalizar las oportunidades que traerá el Mundial de Fútbol 2026, en coordinación con Monterrey como sede anfitriona, donde la sobre-demanda esperada permitirá atraer visitantes adicionales, fortalecer la proyección del destino y ampliar la estancia promedio.

El mundial duplicará la derrama económica mensual en junio, los hoteles pasarán de ingreso mensual de cien a 200 millones de pesos y la derrama económica que generan estos huéspedes en la región pasará de 250 a 500 millones de pesos durante ese mes y en la plaza se puede generar de mil a mil 500 cuartos adicionales diarios.

Finalmente entre las acciones que realizan con miras al mundial, están reuniones con touroperadores para el desarrollo de paquetes de hospedaje y traslados desde Monterrey, capacitación del personal de servicios turísticos, promoción activa del destino en ferias internacionales como FITUR y un stand permanente de promoción en Monterrey.