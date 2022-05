SAT ‘muerde’ saldos a favor de contribuyentes

Comprobantes fiscales de honorarios médicos, pagos de colegiaturas y créditos hipotecarios forman parte de las facturas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó en algunos contribuyentes que presentaron su declaración anual de impuestos con la intención de buscar saldos a favor.

Alejandro Guevara, vicepresidente del área de Fiscalización del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez, afirmó que en los últimos años los saldos a favor que buscan los pagadores de impuestos ante el SAT se han reducido drásticamente con los cambios tecnológicos hechos por el fisco para, supuestamente, facilitar la declaración anual.

Explicó que lo anterior se debe a que el esquema de prellenado que usa el SAT ha descartado miles de facturas por supuestos errores o discrepancias, por lo que cada vez son menos impuestos los que se regresan.

“El hecho de que le consideren deducciones a los contribuyentes, automáticamente aumenta el impuesto a pagar, o bien, disminuye el saldo a favor. A menos gastos, mayor utilidad, y a mayor utilidad, o es mayor el impuesto, o es mejor el saldo a favor”, expresó.

‘Juega en contra de contribuyentes’

“En vez de facilitar las cosas a los contribuyentes, termina jugando en contra y llevándolo a un estado en el que no puede considerar todas las deducciones que tiene la persona”, agregó.

Mencionó que en las declaraciones de personas morales y físicas que se hicieron en marzo y abril respectivamente, el esquema de facturación electrónica provocó que en sus prellenados el SAT desechara en forma automática millones de comprobantes fiscales de contribuyentes que reclamaban saldos a favor, problemática que se registró a nivel nacional.

“Tiene varios años el SAT que con la intención de ayudar al contribuyente, se hace un prellenado de la declaración anual en la que seleccionan las deducciones que pueden tomar, los ingresos declarados a través de los patrones y de los pagos provisionales, donde hace una propuesta de impuestos con los datos que ya tiene con los comprobantes fiscales que se emitieron, como aquellos que recibió”, explicó.

Se desconocen criterios

Dijo que se desconoce el criterio que el SAT utiliza para aceptar unas facturas y rechazar otras.

“El problema es que no sabemos los criterios que está tomando el SAT o por qué hay muchas deducciones que no aparecen en el portal del contribuyente, y es un problema generalizado a nivel nacional, no es privativo de ningún estado ni de ninguna ciudad específicamente”, resaltó.

Aunque desconoce el número de casos locales, afirmó que de los contribuyentes que le tocó asesorar en la declaración anual de impuestos, todos tenían una variación de la documentación que aportaban con respecto a la que el SAT tenía registrada en el sistema de prellenado.

“Cuando accede uno al portal del SAT, muchas de las deducciones no aparecían y es un porcentaje muy elevado de personas donde no aparecen al menos una o dos de las deducciones que nos hacen llegar con sus comprobantes”, expresó.

¿Qué pasa si no acepto el prellenado?

El representante del Colegio de Contadores dijo que cuando el contribuyente acepta la propuesta del SAT cargada en el sistema de prellenado, se entra a un programa de devoluciones automáticas.

Explicó que aunque está la opción de que cuando no se consideran deducciones se puedan precapturar a través de una opción que existe en el mismo portal del SAT, tiene que hacerse una solicitud de devolución de impuestos que puede tardar meses.

“Si yo estoy de acuerdo con lo que el SAT me determinó, prácticamente sólo hago el envío de la declaración y me devuelven muy rápido el saldo a favor, el problema es que si yo no estoy de acuerdo, y le digo que me faltan deducciones y las precapturo, el SAT al ver que no acepté su propuesta, ya no lo devuelve automáticamente”, resaltó Guevara.

Con información de El Diario de Juárez