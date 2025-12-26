Se consolidan Volaris y Viva Aerobus con la creación de nuevo grupo

    Se consolidan Volaris y Viva Aerobus con la creación de nuevo grupo
    La semana pasada, Volaris y Viva dieron a conocer su intensión de crear el Grupo Mexicano de Aerolíneas. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

Aerolíneas
Vuelos

México

Volaris
Viva Aerobus

Ambas aerolíneas buscan potenciar los vuelos de bajo costo en el País

CIUDAD DE MÉXICO- Mientras Mexicana, con todo el apoyo del Gobierno, no levanta el vuelo, otras aerolíneas buscan esquemas novedosos para mantenerse en el aire.

La semana pasada, Volaris y Viva anunciaron la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas, con el que se busca potenciar los vuelos de bajo costo en el País, generar economías de escala e incrementar la inversión para mover un mayor número de pasajeros.

Enrique Beltranena, director de Volaris, explicó a inversionistas que ambas aerolíneas tienen una elevada compatibilidad en flotas, tecnología, sistemas de reserva y proveedores, lo que permite importantes economías de escala.

Por Saraí Cervantes, Agencia Reforma

Aerolíneas
Vuelos

México

Volaris
Viva Aerobus

