Se consolidan Volaris y Viva Aerobus con la creación de nuevo grupo
/ 26 diciembre 2025
Ambas aerolíneas buscan potenciar los vuelos de bajo costo en el País
CIUDAD DE MÉXICO- Mientras Mexicana, con todo el apoyo del Gobierno, no levanta el vuelo, otras aerolíneas buscan esquemas novedosos para mantenerse en el aire.
La semana pasada, Volaris y Viva anunciaron la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas, con el que se busca potenciar los vuelos de bajo costo en el País, generar economías de escala e incrementar la inversión para mover un mayor número de pasajeros.
Enrique Beltranena, director de Volaris, explicó a inversionistas que ambas aerolíneas tienen una elevada compatibilidad en flotas, tecnología, sistemas de reserva y proveedores, lo que permite importantes economías de escala.
Por Saraí Cervantes, Agencia Reforma