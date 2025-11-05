Se desacelera crédito comercial a nivel nacional: Engel Capital

Tras crecer 9.4% real anual en el primer trimestre, el crédito se ha desacelerado rápidamente hasta 1.4% en el 3T25 y aunque en varias entidades en México creció a tasas elevadas, las expectativas son hacía una posible caída para el corto plazo, señaló Engel Capital.

En su documento “Crédito Comercial a los Estados”, al hablar sobre el portafolio estatal de la Banca Múltiple, destacan que al 3T25 el saldo del portafolio de crédito a nivel nacional ascendió a MXN 4.63 billones nominales, lo que representó un incrementó de 1.4% a tasa real anual y observando una fuerte moderación con relación al 1T25 (9.4%).

Además, se ha convertido en el ritmo más bajo para está variable desde el 0.1% del cuarto trimestre de 2023, asimismo indican que como es natural y dada su fuerte presencia de los grandes corporativos empresariales, la CDXM concentra la mayor parte del portafolio del crédito, con 1.92 billones de pesos y equivale al 41.8% del total nacional.

Aunque ha perdido presencia desde su máximo histórico de 2016 (52.4%), sigue representando una elevada concentración del crédito en México y en lo que va de este año, su portafolio ha crecido 4.3% a tasa anual, ligando nueve años consecutivos por debajo de la media nacional.

COAHUILA

En el caso específico de Coahuila, entre el 1T25 y el 3T25 presentó una variación real anual de 1.3%, mientras que en cada trimestre la variación anual que presentó el crédito comercial de la banca múltiple fue 7.9% al 1T25, -0.6% al 2T25 y -3.1% al 3T25.

Asimismo en 2024, el crédito total de la banca múltiple en Coahuila fue de 84 mil millones de pesos, lo que ubicó a la entidad en el 10 lugar nacional, el ranking lo encabeza el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, México, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo.