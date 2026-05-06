Se ha vendido un 30% de espacios de Édden IV en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Se ha vendido un 30% de espacios de Édden IV en Saltillo
    La directora Eva Farías dijo que además en este lugar hay negocios saltillenses que han encontrado un espacio en donde crecer y llevar su negocio a otro nivel. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Asimismo se informó que para el mes de junio se contempla poner 1a piedra de Parque Norte

A la fecha un 30% de los espacios con los que contará el edificio Édden IV en Parque Centro en Saltillo, ya fueron vendidos, asimismo en junio se estima que se pondrá la primera piedra de lo que será el nuevo proyecto de Parque Norte.

La directora de Comunicación de Grupo Davisa y Parque Centro, Eva Farías, indicó que en el caso del edificio Édden IV, ya se hicieron los trabajos de cimentación del nuevo edificio y se contempla que quede listo este año, asimismo dijo que lo interesante que sucede en Parque Centro es que los edificios antes de que esten listos, ya están prácticamente vendidos.

TE PUEDE INTERESAR: México: Bajan confianza empresarial y pedidos manufactureros en abril de 2026

“No es nada más una oficina, es pertenecer al Centro de Negocios más importante que hay en Saltillo, esa es la ventaja, si tienes una oficina en Parque Centro estás dentro de donde suceden los negocios aquí en Saltillo y creo que esa es la parte atractiva”, aseguró.

Ante ello, dijo que si las personas quieren una oficina, este es el momento de tenerla porque Parque Centro es el lugar donde suceden los negocios y añadió que en los otros edificios de oficinas se cuenta con corporativos importantes.

En el caso de los departamentos, comentó que están por terminar la Torre F, asimismo más adelante viene a Parque Centro un edificio con vocación hospitalaria y un hotel.

Asimismo a los 27 espacios gastronómicos que tiene Parque Centro, se estarán sumando próximamente dos restaurantes más, uno de ellos de comida oriental y otro más de comida internacional.

PARQUE NORTE

En el caso de Parque Norte que se ubicará en el bulevar Luis Donaldo Colosio, Eva Farías comentó que fue en abril en la sesión del Cabildo de Saltillo, donde por unanimidad se votó a favor de este proyecto, toda vez que es un desarrollo que beneficia a la ciudad.

Resaltó que es una inversión grande que generará mucho empleo y detonará un crecimiento importante de Saltillo. La primera piedra de este proyecto estimó que se va a colocar durante junio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
finanzas

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
true

‘Trump no tiene pruebas’: La ignorante certidumbre de Morena

Molina dirigió anteriormente a Algodoneros Unión Laguna, equipo con el que conquistó la Zona Norte en 2023.

Tras derrota ante Acereros, Saraperos anuncia a José Molina como manager
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Cecilia Guadiana, senadora por Morena y esposa del delegado del Bienestar en Coahuila, negó los señalamientos en contra de su familia política.

Niega Cecy Guadiana señalamientos contra familia de su esposo Américo Villarreal en caso Rocha Moya
true

Operación ‘Castro’. ¡Salvemos a la Presidenta!
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González