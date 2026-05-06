Se ha vendido un 30% de espacios de Édden IV en Saltillo

A la fecha un 30% de los espacios con los que contará el edificio Édden IV en Parque Centro en Saltillo, ya fueron vendidos, asimismo en junio se estima que se pondrá la primera piedra de lo que será el nuevo proyecto de Parque Norte.

La directora de Comunicación de Grupo Davisa y Parque Centro, Eva Farías, indicó que en el caso del edificio Édden IV, ya se hicieron los trabajos de cimentación del nuevo edificio y se contempla que quede listo este año, asimismo dijo que lo interesante que sucede en Parque Centro es que los edificios antes de que esten listos, ya están prácticamente vendidos.

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“No es nada más una oficina, es pertenecer al Centro de Negocios más importante que hay en Saltillo, esa es la ventaja, si tienes una oficina en Parque Centro estás dentro de donde suceden los negocios aquí en Saltillo y creo que esa es la parte atractiva”, aseguró.

Ante ello, dijo que si las personas quieren una oficina, este es el momento de tenerla porque Parque Centro es el lugar donde suceden los negocios y añadió que en los otros edificios de oficinas se cuenta con corporativos importantes.

En el caso de los departamentos, comentó que están por terminar la Torre F, asimismo más adelante viene a Parque Centro un edificio con vocación hospitalaria y un hotel.

Asimismo a los 27 espacios gastronómicos que tiene Parque Centro, se estarán sumando próximamente dos restaurantes más, uno de ellos de comida oriental y otro más de comida internacional.

PARQUE NORTE

En el caso de Parque Norte que se ubicará en el bulevar Luis Donaldo Colosio, Eva Farías comentó que fue en abril en la sesión del Cabildo de Saltillo, donde por unanimidad se votó a favor de este proyecto, toda vez que es un desarrollo que beneficia a la ciudad.

Resaltó que es una inversión grande que generará mucho empleo y detonará un crecimiento importante de Saltillo. La primera piedra de este proyecto estimó que se va a colocar durante junio.