Se han reservado alrededor del 10% de habitaciones de hoteles de la región sur de Coahuila por Copa Mundial

Una ocupación hotelera adicional de 25 a 30% y una derrama económica extra de 50 millones de pesos, se contempla que generará en junio la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, donde al momento hay una reserva de 5 a 10% habitaciones que se traduce en 500 cuartos noche.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Enrique López Aguirre, indicó que en junio normalmente la ocupación hotelera se ubica entre un 50 a 55%, sin embargo, con ese 25 a 30% adicional que se contempla genere el mundial de futbol, se contempla llegar a una ocupación hotelera de 75 a 80% durante ese mes.

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La derrama económica que se genera en ocupación hotelera en junio es de 80 a cien millones de pesos, sin embargo, se contempla recibir ese mes 50 millones de pesos adicionales por el mundial.

Por lo pronto, en el caso de las reservaciones que a la fecha se tienen para el mes de junio, comentó que fueron generadas por el tema del desplazamiento, hay quienes dejaron de hacer sus eventos en Monterrey porque elevaron sus tarifas y mejor optaron por realizar sus eventos en Saltillo.

Hasta el momento se han desplazado a Saltillo un total de 15 a 20 eventos, los que son principalmente bodas y eventos de empresas que no se realizaron ya en Monterrey y se llevarán a cabo en junio en la ciudad.

Sin embargo, las demás son generadas por coreanos, aquí dijo hay muchas familias coreanas, entonces están generando que otros se alojen cerca de sus residencias para llevarlos luego a Monterrey.

Adicionalmente, existe el rumor que de suecos están solicitando cotización de los hoteles en Monterrey, no saben si llegarán a quedarse aquí, solo conocen que han estado solicitando información para su delegación que representaría a cien a 200 habitaciones.

“Si va un poco más despacio de lo que habíamos proyectado, pero no es un tema de está justa deportiva sino que es un tema mundial, como lo del T-MEC y las guerras que se ven en otros países, lo que ha decrecido la expectativa que se tiene, sin embargo, todavía se tiene esperanza porque a dos meses del mundial ya se tienen reservaciones”, aseguró.

Finalmente sobre las tarifas públicas hoteleras que se tienen en el sistema son las que normalmente compran los viajeros porque no hay una negociación, que usualmente es la mayor; por lo regular las tarifas públicas se ubican en 3 mil, 4 mil y hasta 5 mil pesos, mientras que las negociadas en 2,800 pesos.