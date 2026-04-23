Se mantiene en las nubes incremento del jitomate en Saltillo; sube más de 120% anual

Durante la primera quincena de abril, el precio del jitomate se mantiene elevado en la ciudad, con una variación anual de 126.98 por ciento. Le siguen el pepino, con 69.96 por ciento, y los chiles, cuyos incrementos alcanzan 58.02 por ciento en el caso del serrano, 56.32 por ciento en el poblano y 53.11 por ciento en otros chiles frescos.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI, en Saltillo se registró una variación de 0.29 por ciento entre la primera quincena de abril de 2026 y la segunda quincena de marzo del mismo año. En comparación anual, el aumento fue de 3.70 por ciento, mientras que en alimentos alcanzó 4.59 por ciento.

Después del jitomate, el pepino y los distintos tipos de chiles, los productos con mayores variaciones anuales fueron tomate verde (41.70%), papa y otros tubérculos (39.27%), lechuga y col (32.60%), zanahoria (30.49%), café tostado (29.60%), ejotes (20.36%), manzana (18.42%), vísceras de res (18.33%), limón (16.18%), manteca de cerdo (14.82%), jamón (14.37%) y nopales (14.22%), entre otros.

No obstante, también se registraron disminuciones importantes en algunos productos en su comparativo anual, como el aguacate (-48.45%), pera (-38.87%), durazno (-31.95%), calabacita (-28.76%), naranja (-26.28%), piña (-26.08%), frijol (-29.27%), azúcar (-21.16%), pollo (-17.76%), huevo (-10.13%) y melón (-9.28%).

COAHUILA Y OTRAS CIUDADES DEL ESTADO

Coahuila, con una variación quincenal de 0.56 por ciento, se ubicó entre los estados con incrementos por debajo del promedio nacional. En términos anuales, registró una inflación de 3.90 por ciento, colocándose también entre las 10 más bajas del país.

Este grupo lo integran Baja California y Baja California Sur (2.8%), Tlaxcala (3.5%), Sonora (3.6%), Sinaloa (3.7%), Chihuahua y Tabasco (3.8%), así como Zacatecas, Coahuila y Nuevo León (3.9%).

Asimismo, tres ciudades de Coahuila se ubicaron entre las de menor variación quincenal: Ciudad Acuña, con -1.91 por ciento (primer lugar); Monclova, con -0.74 por ciento (cuarto lugar), y Torreón, con -0.73 por ciento (quinto lugar).

En cuanto a la inflación anual, Torreón registró 4.33 por ciento, Monclova 3.98 por ciento y Ciudad Acuña 3.37 por ciento.