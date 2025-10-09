Se mantiene la incertidumbre económica; renta de naves industriales cae un 70% en región sur de Coahuila

Los parques industriales no han sido inmunes a la incertidumbre que hoy se vive, el director general del Parque Salva, Alejandro Salinas Ramos, dijo que el año pasado se cerraron negocios por 36 naves industriales por año, mientras que este 2025 ha visto tres cierres en el área de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

“En nuestro giro no me dejarán mentir, no hay demanda, hoy en día en la zona industrial en Derramadero, Ramos y Arteaga hay dos ò tres cierres en todo el año, cuando el año pasado se venía uno por semana”, aseguró.

Dijo que ha bajado la demanda de inmuebles industriales, pues en 2024 se cerraba una nave industrial por semana en alquiler, cuatro al mes o 36 al año, pero este año solo ha visto tres cierres en los medios, uno fue en Derramadero en el Parque de Mencorsa, otro más en uno de los Parques de Vymnsa y el tercero en Industrial Partners.

“Vemos una incertidumbre muy fuerte, creemos que se va a estabilizar, pero no sabemos si esto viene hasta que el TMEC se renegocie o haya algún cambio y se estabiliza el mercado” aseguró.

Salinas Ramos añadió que esto son “olas y volverá el repunte porque al final la relación bilateral entre Estados Unidos y México es necesaria”, dijo..

“Ellos si se pueden llevar las plantas, pero no les conviene porque la producción aquí es más económica, ellos están peleando el origen de las piezas no provengan de Asia, pero el 3% de las piezas vienen de Asia y las demás son norteamericanas, con esos datos, estamos en una posición competitiva de renegociar el TMEC”, indicó..

Ante ello, una vez que se logre esa renegociación o que haya una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tendrá una mayor estabilidad, lo que se espera para febrero o marzo de 2026.