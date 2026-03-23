Se mantiene Nava como el municipio con el salario más alto en Coahuila

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Dinero
/ 23 marzo 2026
    Se mantiene Nava como el municipio con el salario más alto en Coahuila
    Fue en el mes de febrero que en Coahuila se presentó una disminución de 9 mil 254 puestos en comparación a enero de este año. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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No obstante, fue La Madrid, el que presentó la cifra más baja, seguido de Nadadores con 331 y 342 pesos respectivamente

Durante el mes de febrero en Coahuila el salario promedio es ubicó en 657.12 pesos, mientras que entre los 38 municipios del estado, el que presentó el más alto fue Nava con 1,000.24 pesos y el más bajo fue La Madrid con 331.07 pesos.

Con base en datos del IMSS, en Coahuila el Top Ten entre los municipios con los salarios más altos, después de Nava, fueron Ramos Arizpe con 869.26 pesos, Sierra Mojada 808.78 pesos, Castaños 730.89, Arteaga 721.12 pesos, Piedras Negras 704.43, Acuña 687.74, Saltillo 686.41, Frontera 631.7 y Zaragoza con 625.69 pesos.

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Contrario a ellos, los diez municipios con el salario promedio más bajo durante el segundo mes del año, fueron después de La Madrid, Nadadores 342.23, Sacramento 353.04, Candela 353.59, Abasolo 360.55, Juárez 361.97, Progreso 383.57, Morelos 390.39. Villa Unión 399.24, y Francisco I. Madero con 456.78 pesos de salario promedio.

Cabe destacar que en el caso del empleo, ya se ha mencionado que se perdieron 9,254 puestos de trabajo en comparación a lo que se tenía en enero, sin embargo, en el acumulado del año se tiene un saldo positivo de 2,223 empleos.

Asimismo según datos de Manpower, para el segundo trimestre del año, un 38% de los empleadores de la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) contemplan aumentar sus requerimientos de talento, solo un 27% planea reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y un 2% no sabe.

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