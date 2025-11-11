Se mantuvo la caída de producción y exportación de vehículos pesados

A la continuar con la tendencia a nivel nacional, en Freightliner la producción disminuyó -56.3% en octubre y -33.6% en el acumulado, las exportaciones en -48.7% y -28.7%, mientras que las Ventas al Menudeo en -68.8% y -42.6%, asimismo al Mayoreo fue -84.0% y -72.1%.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados del INEGI (RAIAVP) en México, en octubre la producción de Freightliner fue de 4,017 unidades y comparadas a las 9,195 de oct24 representó una disminución de -56.3%, asimismo el acumulado de enero a octubre fue de 64,881 unidades y contra las 97,740 del mismo periodo de 2024, fue una disminución de -33.6%.

Las exportaciones de Freightliner en octubre fueron de 3,623 unidades y comparadas a las 7,061 de oct24, fue una disminución de -48.7% y en el acumulado de enero a octubre, las exportaciones fueron de 60,635 unidades contra 85,040 del mismo periodo de 2024, lo que representó una disminución de -28.7%.

En el caso de las Ventas al Menudeo, en octubre fueron 475 unidades contra 1,521 de octubre 2024, lo que significó una disminución de -68.8% y en el acumulado fueron 7,229 contra 12,600 del mismo periodo de 2024, lo que representó una disminución de -42.6%.

Las Ventas al Mayoreo fueron en octubre de 358 unidades contra 2,231 de oct24 y esto significó una disminución de 84.0%, mientras que en el periodo enero a octubre fueron 3,681 unidades contra 13,209 del mismo periodo de 2024, lo que representó una disminución de -72.1%.

TENDENCIA NACIONAL

A nivel nacional la producción de vehículos pesados presentó una disminución de -58.79% y en el periodo enero a octubre de -36.84%, las exportaciones en -55.29% en octubre y -31.36% en enero a octubre; mientras que las Ventas al Menudeo fue -45.50% en octubre y -29.58% en el acumulado, asimismo las Ventas al Mayoreo fueron -61.00% y -52.97% en el acumulado.