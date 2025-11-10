¿Se perfila Nvidia para millonaria inversión en Nuevo León? Esto se sabe

10 noviembre 2025
    ¿Se perfila Nvidia para millonaria inversión en Nuevo León? Esto se sabe
    Ante las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de una millonaria inversión extranjera en la entidad y, considerando los planes que tiene Nvidia para América Latina, todo hace suponer la llegada de esta importante empresa a la entidad. FOTO: AP

Marcio Aguilar, directivo de Nvidia, detalló los planes concretos que tiene para acelerar inversiones, capacitación e infraestructura a la vez que destacó que México y Brasil serían los protagonistas en “data centers para inteligencia artificial”

Monterrey, Nuevo León.- Ante las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de una millonaria inversión extranjera en la entidad y, considerando los planes que tiene Nvidia para América Latina, todo hace suponer la llegada de esta importante empresa a la entidad.

“Este miércoles viene a Nuevo León la empresa más importante del mundo a poner su fábrica”, dijo durante su Cuarto Informe de Gobierno el mandatario estatal.

Estas declaraciones del jefe del Ejecutivo estatal avivaron la idea de que será Nvidia el gigante que estaría instalando un Data Center para Inteligencia Artificial en el estado.

El pasado mes de agosto, Marcio Aguilar, directivo de la empresa, detalló los planes concretos que tiene para acelerar inversiones, capacitación e infraestructura a la vez que destacó que México y Brasil serían los protagonistas en “data centers para inteligencia artificial”.

Cabe destacar que Nvidia Corporation es una empresa de software y fabless que desarrolla unidades de procesamiento de gráficos, interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento, entre otras cosas.

Navidia ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Por ejemplo, los ingresos trimestrales en Data Center generaron 41.1 mil millones de dólares durante el segundo trimestre del año, lo que representó un aumento del 5% en comparación con el primer trimestre.

En lo que concierne al crecimiento anual, los ingresos aumentaron un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos del producto Blackwell Data Center crecieron un 17% de manera secuencial.

Por su valor de marca, la empresa figura en el Ranking de las empresas lideres a nivel mundial en 2025 en quinto lugar con 509.442 millones de dólares. Las tres posiciones anteriores están ocupadas por Apple, en primer lugar con un valor de 1.299.6 millones de dólares; Google en segundo lugar con 944.137; Microsoft con 884.816 y Amazon con 866.118 millones de dólares, pero de las cinco solo Nvidia ha mostrado interés de inversión el mercado mexicano.

La empresa perfila posicionar a México y Brasil como hubs de inteligencia artificial en América Latina y, es ahí precisamente, en donde estaría surgiendo la oportunidad para Nuevo León.

Brasil destaca por su tamaño y México está llamado a convertirse en un hub regional.

El proyecto en México contemplaría inversión pública y privada en centros de datos, infraestructura tecnológica y capacitación de ingenieros y científicos.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

