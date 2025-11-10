$!Sufren automotrices crisis de producción: temen que se agrave

CDMX.- La industria automotriz en México alertó sobre factores que están amenazando la producción de automóviles en el País en los días recientes, que van desde bloqueos carreteros hasta falta de chips. Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), detalló que, si bien hasta ahora solo la armadora japonesa Honda ha anunciado un paro en su planta en Guanajuato a causa de la escasez de chips, lo cierto es que podría haber más paros y otras afectaciones si se extiende la problemática. TE PUEDE INTERESAR: Debido a los aranceles, beneficio neto de Toyota cayó un 7% en abril-septiembre En entrevista, explicó que la falta de chips es resultado de una combinación de factores que incluyen tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y una mayor demanda de semiconductores para IA y productos electrónicos.

“Está relacionada con la ruptura en la cadena de suministro global, que se ha visto afectada por varios factores recientes. Uno de los eventos clave que ha contribuido a esta situación es el conflicto entre China y Países Bajos en torno a la empresa de semiconductores Nexperia, de propiedad china. El Gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia, lo que llevó a China a bloquear las exportaciones de chips y componentes críticos, afectando directamente la producción de semiconductores”, abundó. El líder de la AMIA también mostró una gran preocupación por los bloqueos que han mantenido diferentes grupos sociales en vías carreteras y férreas críticas para la logística y las operaciones de nuestra industria en diferentes entidades del País, pues estas afectan directamente a la cadena de suministro de la industria y ya están generando pausas. TE PUEDE INTERESAR: Aumentan 5.99% ventas de vehículos en México; destaca Nissan con más de 22 mil unidades “Si bien aparentemente algunos de estos conflictos se han solucionado, persisten bloqueos intermitentes en diversos tramos logísticos clave que han afectado de manera significativa nuestra cadena de suministro. Esto ha provocado que a lo largo de estos días se estén registrando paros temporales de plantas en diversos estados”, manifestó.