Sufren automotrices crisis de producción: temen que se agrave

México
/ 10 noviembre 2025
    Sufren automotrices crisis de producción: temen que se agrave

Falta de chips, tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro golpean a este sector

CDMX.- La industria automotriz en México alertó sobre factores que están amenazando la producción de automóviles en el País en los días recientes, que van desde bloqueos carreteros hasta falta de chips.

Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), detalló que, si bien hasta ahora solo la armadora japonesa Honda ha anunciado un paro en su planta en Guanajuato a causa de la escasez de chips, lo cierto es que podría haber más paros y otras afectaciones si se extiende la problemática.

En entrevista, explicó que la falta de chips es resultado de una combinación de factores que incluyen tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y una mayor demanda de semiconductores para IA y productos electrónicos.

$!Sufren automotrices crisis de producción: temen que se agrave

Está relacionada con la ruptura en la cadena de suministro global, que se ha visto afectada por varios factores recientes. Uno de los eventos clave que ha contribuido a esta situación es el conflicto entre China y Países Bajos en torno a la empresa de semiconductores Nexperia, de propiedad china. El Gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia, lo que llevó a China a bloquear las exportaciones de chips y componentes críticos, afectando directamente la producción de semiconductores”, abundó.

El líder de la AMIA también mostró una gran preocupación por los bloqueos que han mantenido diferentes grupos sociales en vías carreteras y férreas críticas para la logística y las operaciones de nuestra industria en diferentes entidades del País, pues estas afectan directamente a la cadena de suministro de la industria y ya están generando pausas.

“Si bien aparentemente algunos de estos conflictos se han solucionado, persisten bloqueos intermitentes en diversos tramos logísticos clave que han afectado de manera significativa nuestra cadena de suministro. Esto ha provocado que a lo largo de estos días se estén registrando paros temporales de plantas en diversos estados”, manifestó.

$!Honda ya ha anunciado paros por la falta de chips; GM ha reportado un freno en su producción por las protestas en carreteras.
Honda ya ha anunciado paros por la falta de chips; GM ha reportado un freno en su producción por las protestas en carreteras. Foto: Reforma

Alertó que en el retador contexto actual de la coyuntura arancelaria con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC, situaciones como estos bloqueos comprometen la certidumbre jurídica de las operaciones de la industria automotriz global establecida en México.

Recordó que la industria automotriz es un pilar de la economía mexicana, siendo el principal exportador, el mayor captador de divisas, generador de más de 3.5 millones de empleos directos e indirectos, impactando más del 60 por ciento de las ramas económicas del País.

