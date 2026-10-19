Se prepara Fonacot para participar en El Buen Fin

Ante el Buen Fin que se realizará el próximo mes, el Fonacot contempla llevar a cabo una ampliación en sus horarios de lunes a viernes, lo que estarán aplicando del 3 al 14 de noviembre.

El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, señaló que el horario normal de Fonacot es de 8 am a 5 pm, sin embargo, del 3 al 14 de noviembre, el horario será de 8 am a 6 pm, mientras que el sábado mantendrán el normal de 8 am a 4 pm.

TE PUEDE INTERESAR: Exportaciones y reactivación de inversión impulsan la economía en México

Agregó que en un mes normal se coloca 300 millones de pesos en créditos, sin embargo, en noviembre cuando se lleva a cabo el Buen Fin el monto sube 452 o 460 millones de pesos; asimismo informó que ya desde este momento se ha presentado una alza en el número de trabajadores que acuden al Fonacot.

En el caso de los plazos que les solicitan, comentó que normalmente los trabajadores toman el plazo más alto de 30 meses, sin embargo, después se contuvieron y se fueron por plazos de 6,12 y 18 meses; no obstante, ahora con la estabilización de la situación laboral esperan que el cliente tenga más certeza de su estabilidad laboral y esto genere que tomen más plazo para pagar su crédito.

Martínez Valdés comentó que hasta ahora por el Buen Fin lo que tienen es la ampliación de horario de lunes a viernes y aunque en otras ocasiones se ha aplicado una reducción en las tasas de interés, pero hasta ahora no les ha informado sobre eso.

Con el Buen Fin no concluye la demanda de créditos en Fonacot en el año, toda vez que durante la primera quincena de diciembre hay quien aprovecha para liquidar sus préstamos y así volver a recapitalizarse.

CRÉDITOS COLOCADOS

La meta de créditos este año es de 4,500 millones de pesos, mientras que a la fecha llevan un avance de un 98%. De enero a la fecha se han colocado más de 3,500 millones de pesos, mientras que el boleto promedio es de 32,250 pesos cuando a inicios del año era de 30 mil pesos.

Indicó que cuentan con 3 mil centros de trabajo afiliados y cuentan con 1,900 centros de trabajo en emisión, mientras que son 154,300 créditos que se recuperan mensualmente.