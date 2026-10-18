Exportaciones y reactivación de inversión impulsan la economía en México

CDMX.-La economía en México transita por una fase de dinámicas encontradas al cierre del tercer trimestre del año, pues por un lado, la reactivación de la inversión fija y un repunte histórico del volumen de exportaciones, impulsado por los sectores tecnológicos, marcan señales sólidas de actividad productiva, no obstante, estos avances contrastan con la moderación en el consumo interno y el freno en la producción automotriz.

El más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, recordó que en el ámbito de los precios al consumidor, la inflación general anual registró un repunte al ubicarse en 3.45% en septiembre, hilando dos meses consecutivos de incrementos desde el 3.12% observado en julio.

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A pesar de mantenerse dentro de un rango moderado y alineadas con las expectativas del mercado, las proyecciones indican que las presiones sobre las cotizaciones escalen hasta un 3.8% al cierre de diciembre, superando el 3.5% previsto por el Banco de México para el cuarto trimestre.

En contraste con la estabilidad de los precios, el sector industrial sufrió un severo impacto en el ámbito automotriz. Durante septiembre, la producción de vehículos ligeros en México registró una contracción anual inesperada de 15.1%, hasta apenas 301 mil 803 unidades.

Las exportaciones del ramo también cedieron un 11.9% anual en el mes, anticipando reducciones para el cierre del año de 2.9% en producción y 1.7% en envíos al exterior, mientras que la venta interna de vehículos se mantiene como el único componente al alza con un crecimiento anual del 8.0%.

Pese al tropiezo automotriz, la formación bruta de capital mostró claros signos de mejoría. La inversión fija creció un 6.0% anual en julio, ligando cuatro meses consecutivos en terreno positivo tras superar un periodo de 19 meses de caídas continuas. Aunque parte del avance responde a un efecto aritmético de base de comparación, destaca el rebote frente a la contracción del año previo.

La inversión en maquinaria y equipo avanzó 4.9% anual, impulsada principalmente por el segmento privado con un crecimiento del 6.2%, mientras que la inversión en obras de construcción pública y privada aumentó 6.9% anual. Bajo esta trayectoria, se prevé que la inversión cierre el año con un crecimiento de 3.2%, requiriendo una expansión sostenida para reponerse completamente del rezago acumulado.

El motor externo de la economía ha mostrado un dinamismo extraordinario, reflejado en el valor de las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico de 81 mil millones de dólares en julio y 78 mil millones de dólares en agosto.

En este último mes, los envíos al extranjero se dispararon un 40.4% anual, resultado de una combinación entre un incremento del 10.3% en los precios promedio de exportación y un acelerado crecimiento de 27.2% en el volumen físico exportado.

La moderación de la demanda interna se atribuye a un menor ritmo en la creación de empleo formal, aunado al impacto negativo que ha tenido la apreciación cambiaria sobre el poder de compra real de las remesas familiares, las cuales caerán aproximadamente 10.1% en términos reales este año, aun cuando el consumo sostiene su avance gracias a las ganancias en salarios reales y al crédito.

Por último, en los mercados financieros y cambiarios se observa una transición hacia niveles de paridad teórica en medio de episodios de volatilidad.

En conclusión, el panorama macroeconómico de México refleja un modelo de crecimiento de dos velocidades: una demanda externa vigorosa y un renovado flujo de inversión privada que mitigan el debilitamiento de la producción industrial tradicional y la desaceleración del consumo doméstico.

En los próximos meses, las proyecciones sugieren que la convergencia del tipo de cambio hacia su nivel de equilibrio y el repunte de la inversión física otorgarán certidumbre a los planes de capitalización de las empresas.

No obstante, las presiones inflacionarias derivadas de los costos energéticos globales y la menor creación de empleo imponen retos a la política monetaria de Banxico y al ingreso real de los hogares, lo que determina un escenario de crecimiento moderado pero resiliente en la transición hacia el próximo año.