Sector hotelero de Ramos Arizpe espera repunte en ocupación tras producción de nuevos vehículos en GM

El sector hotelero de Ramos Arizpe registró de enero a abril una ocupación promedio del 25 al 30%, en mayo van a un 42% y esperan que los números repunten cuando empiecen a hacerse cambios en las líneas de producción de General Motors ante la producción de los dos nuevos vehículos que recientemente se anunciaron.

El vicepresidente en la Región Sureste de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Mario Aguirre Rangel, indicó que en mayo el sector presentó un respiro en la ocupación hotelera.

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Sin embargo, el anuncio que hizo la semana pasada General Motors sobre la producción de dos nuevas unidades en su Complejo de Ramos Arizpe tendrá un impacto en todos los sectores de este municipio, no solo en el hotelero, por lo que esa noticia significó un impacto de ánimo y de buenos pensamientos para el empresario.

“Definitivamente habrá muchos cambios en la empresa por estos modelos que vienen a dar un respiro importante y definitivamente esto generará ocupación en los hoteles en los próximos meses cuando empiecen a hacer los cambios”, dijo.

Mario Aguirre estimó que será pasando el segundo semestre del año, entre agosto-septiembre, cuando se empiece a ver el movimiento para preparar el lanzamiento de lo que será el 2027, con lo que regresarán los carros de batalla como se tuvieron en el pasado, económicos y de gran demanda.

Finalmente esperan que vengan trabajadores de otros estados a preparar la línea de producción para los nuevos vehículos y que esto ayude a llevar la ocupación a cifras como las que presenta Saltillo en un 45 a 55%, además de que GM vuelve a retomar su papel importante en la región, toda vez que el Aveo y el Groove son unidades que se consumen en México y Latinoamérica.