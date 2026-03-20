SHCP prevé un impacto ‘neutro’ en economía de México ante alza del petróleo por guerra en Irán

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Dinero
/ 20 marzo 2026
    SHCP prevé un impacto ‘neutro’ en economía de México ante alza del petróleo por guerra en Irán
    Afirman que habrá una menor recaudación del IEPS, pero los ingresos se compensarán por mayores precios de las exportaciones de crudo mexicano. ESPECIAL.

Se advierte de un posible incremento de la inflación ante crecimiento de precios de combustibles

CANCUN.-Pese a los subsidios fiscales para amortiguar el encarecimiento de los combustibles en medio de la guerra en Irán, que ha disparado el barril del petróleo a más de 100 dólares, el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador, estimó un impacto “neutro” en las finanzas públicas.

Lo anterior fue manifestado en el marco de la 89 Convención Bancaria, el principal evento del sector financiero que se celebra en Cancún.

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“Como Pemex (Petróleos Mexicanos) consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro”, declaró a medios.

Por otro lado, recordó que en 2022, cuando los precios de energéticos también repuntaron por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en México hubo un efecto similar que calificó como “relativamente menor”.

Resaltó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impulsa subsidios a los combustibles, con menos cobro al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), para ayudar a que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel no tenga un impacto fuerte en los bolsillos de los ciudadanos.

“Es un mecanismo muy transparente, cuyo objetivo es ayudar el poder de compra de las familias mexicanas (...). Es un esfuerzo fiscal”, dijo.

INFLACIÓN EN MÉXICO

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, afirmó que “el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles”, lo que podría elevar la inflación en el país, que estimó cierre el año en 3.5%, en línea con la proyección del Banco de México.

Asimismo según estimaciones del BBVA México, el país podría dejar de recaudar hasta 38 mil millones de pesos (unos 2.111 millones de dólares) por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel, pero ganaría unos 53 mil millones de pesos (unos 2.944 millones de dólares) por exportación de petróleo.

Explicó que al final esto se traduciría en una ganancia neta aproximada de 15 mil millones de pesos (unos 833 millones de dólares) con un escenario en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán dure solo seis semanas.

Con información de EFE

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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