Sigue vigente programa de paro técnico, afirma Fonacot

El programa para apoyar a las empresa en paros técnicos sigue vigente en Fonacot Coahuila, aunque este año hasta ahora ninguna empresa se ha acercado a solicitar la aplicación de este programa.

El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, indicó que el año pasado fueron dos ó tres las empresas que lo solicitaron durante un periodo de un mes, en el que se realizaba en ese tiempo un 75% del pago del crédito, mientras que este año no ha habido solicitudes.

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“No (se ha solicitado este año), hemos sabido de algunas que han tenido sus movimientos pero normalmente no influyen o no perjudican en su comportamiento de pago”, aseguró.

PALLISER

En el caso de la empresa Palliser, donde sus trabajadores comentaban que por paro técnico estaban recibiendo el 50% de su salario, mientras que los pagos al Fonacot, seguían iguales, comentó que es la propia empresa la que debe solicitarlo.

“Nosotros tenemos implementados programas de paros técnicos, sin embargo, es la propia empresa la que debe solicitarlo, nos hemos acercado con la empresa para preguntarle si hay un tema de esta situación y no nos han confirmado nada, todo lo que sabemos es lo que arrojan los medios de comunicación”, aseguró.

Por lo pronto, añadió que sus pagos están dentro de los rangos o límites establecidos y no hay ninguna afectación, insistió en que se les ha contactado, pero no han confirmado, ni negado nada, pero una vez que confirmen sus movimientos se puede acercar al Fonacot para establecer cualquier situación de paros técnicos.

Por lo pronto, las empresas que quieran adherirse al programa de paro técnico, deben acercarse al Fonacot, notificarle cuál es la situación y la temporalidad del paro, asimismo deberán presentar el acuerdo que hayan realizado ante la Junta de Conciliación y el acuerdo con el sindicato, si es que se dio este último.

Además de pedir la anuencia para disminuir o establecer un comportamiento de pagos, pero se ajusta a sus necesidades y en base a ello, el instituto valora la solicitud y ve si es aceptado o no.

Sobre las consecuencias para el trabajador, reconoció que lo afectará en que su crédito no estará al corriente y por consecuencia, cuando quiera hacer una renovación de su crédito, tendrá que pagar la diferencia que se está omitiendo, pero no hay intereses, ni penalizaciones que se cobren.