Siguen en alza precios de combustibles para productores de México en abril de 2026

Por un lado, el INPP de abril de 2026 reportó un incremento mensual de 0.04% y anual de 2.56%; el mismo periodo de 2025 obtuvo incrementos mensuales de 0.24% y anuales de 6.87%.

En México, los combustibles se mantienen al alza según el índice Nacional de Precios Productor (INPP) de abril de 2026: el petróleo crudo aumentó 9.06%, la gasolina 5%, diésel 11.86%, combustóleo, 16.19% y la turbosina 23.92%, manteniéndose al alza —pero en niveles más bajos— con base al INPP de marzo de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el Inegi reportó que el “Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, disminuyó 0.25 % a tasa mensual y ascendió 1.98 % a tasa anual. En el cuarto mes de 2025, subió 0.22 y 6.68 %, respectivamente”.

Aún así, este es la segunda ocasión que los combustibles reportan aumentos en sus precios para las y los productores de México, siendo el petróleo crudo, la turbosina y el combustóleo los productos energéticos que más aumentaron (50.75, 43.38 y 42.39%, respectivamente en marzo de 2026).

Cabe destacar que el shock energético que experimentó la economía global comenzó desde el 28 de febrero de 2026, fecha que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y este último, en represalia, bloqueó el Estrecho de Ormuz.

FRUTAS Y VERDURAS AL ALZA TAMBIÉN PARA LOS PRODUCTORES

Al mismo tiempo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril de 2026 registró alzas mensuales en los precios del jitomate (+19.25%), chile poblano (+41.42%) y serrano (+36.27%), también para las y los productores mexicanos estos productos aumentaron pero en otros niveles.

El precio del jitomate creció 26.45% a tasa mensual en abril de 2026, viniendo de un aumento de 31.41% registrado en marzo de 2026, según los resultados del INPP de marzo de 2026.