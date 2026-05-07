Siguen en alza precios de combustibles para productores de México en abril de 2026

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    Siguen en alza precios de combustibles para productores de México en abril de 2026
    Según el Inegi, el INPP es un indicador económico que mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional. VANGUARDIA

La turbosina aumentó casi un 24%, después de aumentos registrados de 45% en marzo de 2026; jitomate y ‘chiles frescos’ suben arriba del 20%

En México, los combustibles se mantienen al alza según el índice Nacional de Precios Productor (INPP) de abril de 2026: el petróleo crudo aumentó 9.06%, la gasolina 5%, diésel 11.86%, combustóleo, 16.19% y la turbosina 23.92%, manteniéndose al alza —pero en niveles más bajos— con base al INPP de marzo de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por un lado, el INPP de abril de 2026 reportó un incremento mensual de 0.04% y anual de 2.56%; el mismo periodo de 2025 obtuvo incrementos mensuales de 0.24% y anuales de 6.87%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-siguen-al-alza-precios-de-jitomate-y-chiles-inflacion-anual-fue-de-445-en-abril-de-2026-AE20532002

Sin embargo, el Inegi reportó que el “Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, disminuyó 0.25 % a tasa mensual y ascendió 1.98 % a tasa anual. En el cuarto mes de 2025, subió 0.22 y 6.68 %, respectivamente”.

Aún así, este es la segunda ocasión que los combustibles reportan aumentos en sus precios para las y los productores de México, siendo el petróleo crudo, la turbosina y el combustóleo los productos energéticos que más aumentaron (50.75, 43.38 y 42.39%, respectivamente en marzo de 2026).

Cabe destacar que el shock energético que experimentó la economía global comenzó desde el 28 de febrero de 2026, fecha que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y este último, en represalia, bloqueó el Estrecho de Ormuz.

FRUTAS Y VERDURAS AL ALZA TAMBIÉN PARA LOS PRODUCTORES

Al mismo tiempo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril de 2026 registró alzas mensuales en los precios del jitomate (+19.25%), chile poblano (+41.42%) y serrano (+36.27%), también para las y los productores mexicanos estos productos aumentaron pero en otros niveles.

El precio del jitomate creció 26.45% a tasa mensual en abril de 2026, viniendo de un aumento de 31.41% registrado en marzo de 2026, según los resultados del INPP de marzo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/oro-y-plata-alcanzan-sus-precios-mas-altos-en-semanas-ante-esperanzas-de-paz-para-iran-OE20537832

Los chiles frescos también aumentaron en abril para la cadena de producción mexicana, reportando un aumento mensual de 21.06% con respecto a marzo de 2026. En el tercer mes del año mencionado, el aumento de los chiles frescos fue de 30.96%.

El INPC del cuarto mes de 2026 registró un aumento en los precios de la papa hacia el consumidor de 12.23%; para las y los productores, el aumento mensual fue de 14.15%, en el mismo periodo mencionado.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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