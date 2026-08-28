Sin seguro, hasta el 70% de los automóviles: AMPI Saltillo

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    Sin seguro, hasta el 70% de los automóviles: AMPI Saltillo
    El exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes y entre el 65 y el 70% de los accidentes se presentan el fin de semana. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Insistirán ante el Congreso que la póliza de responsabilidad civil sea obligatoria en la entidad

Tras señalar que un 70% del parque vehicular no está asegurado, el encargado de membresías de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMPI) Saltillo, Sergio Tello, indicó que insistirán con el Congreso del Estado para que sea obligatorio del seguro de responsabilidad civil como aplica en otros estados.

Recordó que fue hace cuatro años cuando presentó la iniciativa ante el Congreso, además recordó que en seis estados del país es obligatorio el seguro de responsabilidad civil, entre ellos Nuevo León, México, Chihuahua, Guadalajara, San Luis Potosí y Querétaro; asimismo éste también se debe contar cuando se transita por carreteras federales.

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Ante ello, agregó que seguirán insistiendo para que sea obligatorio el seguro de responsabilidad civil, toda vez que se presenta mucho el problema de los accidentes y estos luego no se pueden resolver porno tener un seguro de responsabilidad civil.

Agrega que le extraña que no se le haya dado la importancia a este tema, por lo que seguirán insistiendo, asimismo, recordó que hace años, al momento de platear se contaba con un seguro de responsabilidad civil que tenía una cobertura de 35 mil ó 40 mil pesos.

INVITAN AL CONGRESO DE AMASFAC

En rueda de prensa, el presidente de AMASFAC Saltillo, Luis Recio, presentó los pormenores del 7° Congreso Nacional Sección Saltillo, asimismo se anunció que se está buscando la sede para el evento nacional que se realizará en 2028.

Por lo pronto, en el evento local que se realiza este año, se llevará acabo el 10 y 11 de septiembre, en el que se contará con la presencia del presidente nacional de AMASFAC, Sergio Liceaga y 10 conferencias.

El tema este año es “Cuando todo cambia y el servicio hará la diferencia”, entre los temas que se abordarán están los criterios judiciales que van a impactar en la indemnización de los seguros de responsabilidad civil, la prospección estratégica del cambio a la oportunidad y cinco enfoques para repensar los sistemas de pensiones, entre otros.

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