El presidente nacional de Canacintra, José Antonio Centeno Reyes, calificó como actos terroristas los últimos hechos violentos que se han presentado en estados como Guanajuato, Baja California y Jalisco, cuya finalidad fue la de infundir miedo en la población y llamó a reconsiderar la estrategia en materia de seguridad.

“Son actos que están diseñados para generar miedo en la población, se puede considerar incluso como actos terroristas porque la finalidad que persiguen es precisamente infundir miedo en la población, no eran ataques como se venía señalando entre el crimen organizado, sino fueron claramente para causar un impacto en la sociedad”, aseguró.

Por ello, añadió que a nivel personal, familiar y como sociedad esto duele, lacera y preocupa, además destacó el impacto que tiene en la actividad económica porque la detiene, como ejemplo citó que en Baja California más del 50% de las unidades económicas cerraron ese fin de semana, no se tenía transporte público y no había transporte público, sin él no se podían desplazar los trabajadores de las empresas.

A ello se suma, que esto puede generar dudas para la atracción de inversiones, pero no nada más de las Inversión Extranjera Directa, sino también las nacionales ante esta inseguridad pública combinada con los mensajes contradictorios que no generan certeza jurídica y que se vuelven un discurso y una realidad que ahuyenta la toma de decisiones.

Por ello, el llamado que hizo al Gobierno Federal fue a reconsiderar la estrategia en materia de seguridad, analizándola sin ideologías y enfocándose en los resultados de la misma, añadió que si hoy los resultados que tiene México en materia de seguridad son los que se esperaban cuando inició la estrategia de seguridad, entonces van bien, pero de no ser así, entonces tendrá que modificarse con el propósito de alcanzar los objetivos.

Por lo pronto, recordó que la Encuesta de Victimización de Empresas del INEGI publicada en 2020 con datos de 2019, indicaba que el costo de la delincuencia y el delito para las unidades productivas en México fue de 226 mil millones de pesos y en ese momento equivalía al 1.2% del PIB nacional, pero al sumarle los más de cien millones de pesos que las empresas invierten en prevención del delito (contratación de seguridad privada, cámaras de seguridad, etcétera), entonces este costo representa el 2% del PIB y es más lo que el país crecerá en este 2022.