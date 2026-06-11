SpaceX alista su debut en Wall Street: busca recaudar 75 mil millones de dólares

El objetivo central de esta Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) es la recaudación de 75 mil 000 millones de dólares en acciones. De concretarse, esta cifra triplicará el récord previo de la mayor entrada a bolsa de la historia, perteneciente a la petrolera Saudi Aramco, que obtuvo 25 mil 600 millones de dólares en 2019.

La firma aeroespacial de Elon Musk, SpaceX , inicia este jueves la fase final para su debut oficial en la bolsa de valores Nasdaq, una operación que se perfila para romper récords globales debido a la alta demanda de los inversionistas.

De ser así la valoración total de SpaceX se sitúa en 1.765 billones de dólares, superando también el valor inicial de la estatal saudí y consolidando a la compañía de Elon Musk dentro de las diez empresas con mayor capitalización bursátil en el mundo.

Especialistas financieros señalan que la expectativa en el mercado es elevada y, de acuerdo con analistas de la Universidad de Florida, la demanda por parte de los grandes inversionistas institucionales supera por cuatro veces la cantidad de títulos que la empresa pondrá a la venta.

Detalles de la operación:

- Recaudación estimada: $75 mil millones de dólares.

- Valoración de la empresa: $1.765 billones de dólares.

El precio definitivo y la oficialización de la salida a bolsa se darán a conocer al cierre de la jornada de hoy, preparando el escenario para que las acciones comiencen a negociarse públicamente este viernes.

Sin embargo, el grupo Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de los multimillonarios) organiza una manifestación este viernes para denunciar esta recaudación de fondos que, sostiene, dará «más dólares al autoritarismo», al referirse al apoyo financiero de Musk a Donald Trump.

(Con información de AFP)