SRT libera el Jeep Wrangler Scrambler Concept, una nueva visión del ícono todoterreno estadounidense

CDMX. – La división SRT Performance presentó el Jeep® Wrangler Scrambler SRT Concept, una audaz reinterpretación del legendario Jeep CJ-8 Scrambler que combina la posibilidad de manejar al aire libre, la versatilidad de una pickup, la auténtica capacidad todoterreno de Jeep y la inconfundible personalidad de SRT.

Se trata de una máquina para el desierto, concebida para rodar a alta velocidad y superar ampliamente los límites de un vehículo Jeep de producción.

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El Jeep CJ-8 Scrambler original se ganó una base de seguidores leales al combinar la capacidad de Jeep con la funcionalidad de una pickup en un formato distintivo y listo para la aventura. El Wrangler Scrambler SRT Concept no se limita a recrear ese ícono: lleva su libertad y su personalidad al presente mediante un diseño, una ingeniería y un desempeño modernos.

El Wrangler Scrambler SRT Concept celebra el legado de Jeep y añadiendo signos de exclamación, mediante una reinterpretación del Scrambler con la potencia y el manejo de la división SRT.

La unidad cuenta con una con una suspensión delantera independiente de diseño exclusivo y largo recorrido, desarrollada con el campeón de carreras todoterreno Casey Currie que amplía las posibilidades de rendimiento de este concepto gracias a una mayor precisión en la dirección, mejor control de las ruedas y más estabilidad a alta velocidad en terrenos exigentes.

Asimismo cuenta con un eje trasero inspirado en los Trophy Truck, un paquete de rines reforzados y componentes basados en la experiencia de las carreras en el desierto refuerzan la resistencia y la durabilidad que exige un tren motriz como el suyo.

La arquitectura de la suspensión evoluciona a partir del sistema presentado en el Jeep Striker Concept y validado en competencia cuando Currie ganó su clase en la NORRA 500 al volante de su Jeep JT “Striker” personalizado.

El resultado es un auto de concepto multifuncional, diseñado para sentirse a gusto al correr por el desierto a cielo abierto, al explorar rutas remotas en zonas agrestes o al recorrer rutas todoterreno extremadamente técnicas.

Partiendo del chasis de un Jeep Wrangler, los diseñadores e ingenieros transformaron el concept desde el pilar A hacia atrás. Las puertas más largas, la carrocería trasera a la medida, una batea integrada, una compuerta trasera rediseñada, unas extensiones de salpicaderas exclusivas y una jaula antivuelco estructural crean una silueta reconocible al instante, distinta a la de cualquier otro vehículo Jeep anterior.

En la parte delantera, una interpretación moderna del diseño sharknose de Jeep toma elementos del JT y de las pickups clásicas de la marca, lo que le da una identidad más contundente y orientada a las pickups. La pintura naranja Punk’n, los rines beadlock pintados en bronce y los detalles específicos de SRT completan su llamativa presencia, lista para el sendero.

La batea integrada y su protector aplicado por aspersión hacen de la funcionalidad un elemento central del diseño, mientras que la mayor anchura, la suspensión elevada y los neumáticos todoterreno de gran tamaño comunican visualmente su desempeño y su capacidad desde cualquier ángulo.

El Scrambler SRT Concept se diseñó desde el principio en torno a la versatilidad. La batea integrada y su sistema de asientos traseros a la medida permiten transformar rápidamente el vehículo para transportar pasajeros o carga.

El Wrangler Scrambler SRT Concept reúne la herencia de Jeep, la adaptabilidad y una agresiva visión de ingeniería SRT en una nueva expresión de libertad todoterreno. Rinde homenaje al Scrambler original no recreándolo, sino imaginando hasta dónde podría llevarse su fórmula rompedora si la potencia de un motor V8, los componentes pensados en carreras en el desierto y la capacidad de desempeño de SRT pudieran funcionar sin restricciones.

Street and Racing Technology (SRT) es la división de alto desempeño de Stellantis, enfocada en impulsar la ingeniería de alto desempeño en áreas como el tren motriz, la dinámica vehicular, la aerodinámica y la tecnología.

La división desarrolla los vehículos de producción de la serie SRT y las piezas de desempeño Direct Connection, y gestiona las actividades de automovilismo deportivo de la compañía en Norteamérica. La misión de SRT es reunir talento de ingeniería de élite, acelerar la innovación en desempeño y desarrollar tecnologías para calle y pista que lleven más allá los límites de la potencia, la precisión y la conexión del conductor para las marcas Dodge, Jeep y Ram.