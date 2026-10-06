Sube 34.2% exportación de México a Estados Unidos; registra marca en monto

El País presentó un crecimiento anual en sus exportaciones o ventas a EU de 34.2 por ciento anual en agosto de 2026, frente a 33.6 por ciento en julio para ser una tasa solo inferior a la de mayo de 2021 en que subieron 109.4 por ciento.

Durante el octavo mes pasado, el valor de la exportación de México a Estados Unidos apresuró el paso y contabilizó su mejor resultado relativo desde el año 2021 a tasa anual, tras registrar su quinto mes con incremento a doble dígito.

La tasa mostrada por las ventas al mercado estadounidense permitió llevar las exportaciones a 60 mil 637 millones de dólares en agosto, siendo su monto más elevado desde que se tiene registro, lo que se ocurrió a la par de importaciones por 33 mil 656 millones, un 15.3 por ciento más que en el mismo mes de un año atrás.

De este modo, la diferencia entre las exportaciones e importaciones se tradujo en un superávit comercial récord con Estados Unidos por 26 mil 981 millones de dólares en el octavo mes de este año, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de EU.

En el mismo sentido, de enero a agosto, el saldo comercial de México con EU fue superavitario por 155 mil 871 millones de dólares, un monto nunca antes visto y 21.2 por ciento más grande que lo reportado en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones mexicanas a EU se elevaron 18.3 por ciento, su avance más significativo en cuatro años en lapsos comparables, a 419 mil 344 millones de dólares.

Las importaciones sumaron 263 mil 473 millones de dólares en ese lapso, lo que significó un alza anual de 16.6 por ciento.

México siguió en el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos en los primeros ocho meses de 2026, con un comercio bilateral de 682 mil 818 millones de dólares de intercambio bilateral, seguido por Canadá, con 505 mil 617 millones.

China se mantuvo en el tercer puesto, con 257 mil 427 millones de dólares y Taiwán fue el cuarto, con 226 mil 207 millones.

En el octavo mes del año, China siguió en el tercer lugar como socio de EU, Canadá en segundo y México en primero.

Cabe recordar que EU, México y Canadá forman parte del T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020 como el acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y actualmente el acuerdo se encuentra en un proceso de renegociación, el cual está estancado.