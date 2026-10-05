Consumo privado de México crece a tasa anual pero sin cambio mensual en julio: Inegi

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó una tasa de crecimiento de 0% mensual y un incremento anual de 1.1% en julio de 2026. En mayo se registró otra tasa mensual sin cambios, que representó la primera del año en cuestión. El consumo privado a nivel nacional creció un 1% a tasa anual pero cayó 0.1% a tasa mensual con respecto a junio de 2026. Por concepto de consumo de bienes, el IMCP creció 1.4% con respecto a julio de 2025, aunque cayó -0.2% a tasa mensual.

Por tipo de bien, los productos duraderos aumentaron 4%; los semiduraderos cayeron 0.5%; y los no duraderos se incrementaron a 1.4% en términos anuales. Con respecto a la adquisición de servicios en el país, el IMCP registró aumentos anuales y mensuales de 0.6 y 0.2%, respectivamente en el séptimo mes de 2026. Por otro lado, el consumo privado de bienes importados aumentaron 1.6% a tasa anual y 1.4% a tasa mensual.

Los productos importados duraderos aumentaron a tasa anual 8.4%, mientras que los semiduraderos y los no duraderos cayeron ambos 3.4% con respecto a julio del año inmediato anterior. Según Inegi, el IMCP “mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo”.

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