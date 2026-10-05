Consumo privado de México crece a tasa anual pero sin cambio mensual en julio: Inegi

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    Consumo privado de México crece a tasa anual pero sin cambio mensual en julio: Inegi
    Inegi especifica que el “IMCP se publica los primeros días de cada mes conforme al Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional”. Diego Hernandez Romero
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por Diego Hernández

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó de nuevo otra tasa de 0% en 2026, pues en mayo había sucedido una situación idéntica

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó una tasa de crecimiento de 0% mensual y un incremento anual de 1.1% en julio de 2026. En mayo se registró otra tasa mensual sin cambios, que representó la primera del año en cuestión.

El consumo privado a nivel nacional creció un 1% a tasa anual pero cayó 0.1% a tasa mensual con respecto a junio de 2026. Por concepto de consumo de bienes, el IMCP creció 1.4% con respecto a julio de 2025, aunque cayó -0.2% a tasa mensual.

https://vanguardia.com.mx/dinero/consumo-de-familias-mexicanas-se-estanco-en-el-mes-de-julio-inegi-DM22845547

Por tipo de bien, los productos duraderos aumentaron 4%; los semiduraderos cayeron 0.5%; y los no duraderos se incrementaron a 1.4% en términos anuales.

Con respecto a la adquisición de servicios en el país, el IMCP registró aumentos anuales y mensuales de 0.6 y 0.2%, respectivamente en el séptimo mes de 2026.

Por otro lado, el consumo privado de bienes importados aumentaron 1.6% a tasa anual y 1.4% a tasa mensual.

https://vanguardia.com.mx/dinero/consumo-privado-de-mexico-suma-cinco-aumentos-consecutivos-y-en-mayo-crece-26-AC22645401

Los productos importados duraderos aumentaron a tasa anual 8.4%, mientras que los semiduraderos y los no duraderos cayeron ambos 3.4% con respecto a julio del año inmediato anterior.

Según Inegi, el IMCP “mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo”.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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