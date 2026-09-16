Sube Fed tasa en 25 puntos; prevé otra alza este año

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    La Reserva Federal puede abrir un nuevo frente de choque con el presidente Donald Trump. Especial
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Por primera vez desde 2023, la Reserva federal aumenta los tipos, lo cual podría desencadenar conflictos con Trump

WASHINGTON, EU.- La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó hoy la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, representando su primera alza en las tasas de interés desde 2023 y una decisión que podría desencadenar tensiones entre el presidente de la Fed, Kevin Warsh, y el Presidente Donald Trump.

El aumento, aprobado por unanimidad, elevará el rango de tasa de referencia de los fondos federales a entre 3.75% y 4%.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reserva-federal-de-estados-unidos-parece-dispuesta-a-subir-tasas-de-interes-EE23508840

La gran mayoría de los funcionarios previeron un aumento más este año en las proyecciones de tasas de interés publicadas después de su reunión.

https://vanguardia.com.mx/dinero/wall-street-a-la-baja-ante-tensiones-por-la-fed-y-llamados-a-frenar-el-avance-de-la-ia-FM23494274

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, prometió, poco después de asumir el cargo en mayo, poner fin a un exceso del objetivo del 2% de la Reserva Federal, ahora en su sexto año, y siguió adelante con un aumento que se había anticipado ampliamente en los últimos días.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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