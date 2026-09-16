Sube Fed tasa en 25 puntos; prevé otra alza este año
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Por primera vez desde 2023, la Reserva federal aumenta los tipos, lo cual podría desencadenar conflictos con Trump
WASHINGTON, EU.- La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó hoy la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, representando su primera alza en las tasas de interés desde 2023 y una decisión que podría desencadenar tensiones entre el presidente de la Fed, Kevin Warsh, y el Presidente Donald Trump.
El aumento, aprobado por unanimidad, elevará el rango de tasa de referencia de los fondos federales a entre 3.75% y 4%.
Aunque la política monetaria de México es independiente de la de EEUU, el alza en tasa de la Fed quita espacio para recortes de tasa en México.— Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 16, 2026
Hasta ahora se tiene la expectativa que Banxico mantendrá la tasa sin cambios este año, pero es posible que quieran seguir con los...
La gran mayoría de los funcionarios previeron un aumento más este año en las proyecciones de tasas de interés publicadas después de su reunión.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, prometió, poco después de asumir el cargo en mayo, poner fin a un exceso del objetivo del 2% de la Reserva Federal, ahora en su sexto año, y siguió adelante con un aumento que se había anticipado ampliamente en los últimos días.