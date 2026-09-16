Sube Fed tasa en 25 puntos; prevé otra alza este año

WASHINGTON, EU.- La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó hoy la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, representando su primera alza en las tasas de interés desde 2023 y una decisión que podría desencadenar tensiones entre el presidente de la Fed, Kevin Warsh, y el Presidente Donald Trump.

El aumento, aprobado por unanimidad, elevará el rango de tasa de referencia de los fondos federales a entre 3.75% y 4%.