Suben precios de hoteles hasta más del 300% por mundial 2026 en las sedes de México

A menos de 90 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las sedes mexicanas concentran la mayor presión en tarifas hoteleras del torneo, distinguiéndose de varias ciudades en Canadá y Estados Unidos, donde los precios ya empezaron a equilibrarse tras sus máximos iniciales, dijo la Amvitur en un comunicado.

En las ciudades mexicanas que serán sedes mundialistas los precios de las habitaciones de hotel registran incrementos que oscilan entre 173 por ciento y 333 por ciento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur).

De acuerdo con el análisis elaborado a finales de marzo por la firma Lighthouse, Guadalajara encabeza el incremento del costo de habitación con un alza interanual del 333 por ciento, seguida por Monterrey con 218 por ciento y Ciudad de México con 173 por ciento.

En el caso de la capital del país, el reporte la identifica como un caso atípico: pese a albergar solo tres partidos de fase de grupos, su curva de precios pasó de 410 dólares a 200 días del inicio de la justa, a casi 590 dólares en la medición más reciente, lo que la coloca entre las pocas sedes que siguen marcando nuevos máximos en lugar de equilibrarse.

”Lo que muestran los datos es contundente: mientras en ciudades de Canadá y Estados Unidos el mercado hotelero ya empezó a ajustar precios, en México la presión sigue activa, y eso obliga a ampliar la conversación sobre el alojamiento.

”El Mundial no va a recibir a un sólo tipo de viajero ni a una sola capacidad de gasto. Va a recibir familias, grupos, estancias largas, turistas que priorizan ubicación, visitantes que buscan flexibilidad y aficionados que no se pueden quedar fuera por una tarifa desproporcionada”, señaló Sean Cázares Ahearne, director general de Amvitur.

Datos de AirDNA destacan que, en comparación con los incrementos en las tarifas de habitaciones de hotel, las viviendas turísticas registran un precio general menor y un alza por debajo del 155 por ciento.

Considerando la alta afluencia asociada al evento, este aumento resulta significativamente menor que el observado en el alojamiento tradicional.