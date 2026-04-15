EU autoriza liquidación de CIBanco tras sanciones por lavado de dinero ligado al narcotráfico

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 15 abril 2026
    EU autoriza liquidación de CIBanco tras sanciones por lavado de dinero ligado al narcotráfico
    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitirá operaciones para cerrar CIBanco tras sanciones por lavado. Cuartoscuro

Estados Unidos permitirá transferencias para liquidar CIBanco, sancionado por presunto lavado ligado al narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que permitirá la liquidación de CIBanco, luego de que la entidad fuera sancionada por presuntamente facilitar el lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico.

La decisión fue anunciada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que enmendó una orden previa para autorizar ciertas transferencias de fondos necesarias para concluir el proceso de liquidación del banco con sede en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-sanciona-a-casinos-y-operadores-mexicanos-del-cdn-por-lavado-de-dinero-y-trafico-en-la-frontera-OC20002628

MODIFICAN ORDEN TRAS BLOQUEO AL SISTEMA FINANCIERO DE EU

El Departamento del Tesoro detalló que previamente se había restringido el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense, luego de determinar que la institución habría facilitado el blanqueamiento de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Tras esta medida, el gobierno mexicano asumió el control de la institución financiera, en un proceso que derivó posteriormente en su liquidación.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia estadounidense señaló: “El Departamento del Tesoro había suspendido previamente el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense tras constatar que el banco facilitaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y el Gobierno de México asumió el control”.

$!EU autoriza liquidación de CIBanco tras sanciones por lavado de dinero ligado al narcotráfico

PERMITIRÁN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CONCLUIR EL PROCESO

Como parte de la enmienda, el Tesoro permitirá la realización de determinadas transferencias de fondos hacia CIBanco, con el objetivo de cubrir obligaciones pendientes y facilitar el cierre ordenado de la institución.

La resolución está orientada a permitir que el proceso de liquidación avance conforme a los mecanismos establecidos, bajo supervisión de las autoridades correspondientes.

SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON CÁRTELES

CIBanco fue sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero relacionado con actividades del narcotráfico. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre las organizaciones criminales que habrían sido beneficiadas se encuentran el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el mismo señalamiento también fueron mencionadas otras instituciones financieras mexicanas, como Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntas operaciones relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asi-funciona-la-estafa-del-crimen-organizado-a-turistas-con-tiempos-compartidos-en-resorts-GO19357809

INICIAN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRAS IMPACTO DE SANCIONES

Luego de las acusaciones y la imposición de restricciones por parte de autoridades estadounidenses, CIBanco informó en octubre de 2025 su decisión de iniciar el proceso de liquidación, derivado del impacto que las sanciones tuvieron en sus operaciones.

El Departamento del Tesoro subrayó que esta acción forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para proteger la integridad de sus sistemas financieros.

“La resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y de exigir responsabilidades a quienes los apoyan”, indicó la dependencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bancos
LAVADO DE DINERO
Sanciones

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Departamento Del Tesoro

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Por los cielos

Por los cielos
true

Juan Pablo Penilla: Papa caliente para el régimen
Fuerza Civil y Guardia Nacional detuvieron a tres hombres por robos en carreteras de Nuevo León en operativos simultáneos.

Caen tres hombres por robos en carreteras de Nuevo León
Fallece Lucha Moreno, figura de la música ranchera y madre de Mimí de Flans; así fue su trayectoria y legado.

Fallece la cantante mexicana Lucha Moreno, madre de Mimí de ‘Flans’
Abril genera expectativas entre familias y trabajadores por posibles megapuentes tras Semana Santa.

Megapuente en abril: esto dice el calendario oficial para alumnos y trabajadores
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, tornados y fuertes vientos a estos estados
Este caballo, por el cual Pedro Infante se jugó la vida desafortunadamente tuvo un desenlace triste a 8 mil kilómetros de México, en la Argentina.

El triste final de ‘Kamcia’, el caballo de Pedro Infante que valía ‘lo que usted pesa en oro, las tres estrellas más bellas y lo que más quiera en la vida’ (videos)
América consumó otro golpe internacional al caer ante Nashville en la Concachampions 2026, un fracaso que agranda su sequía en la región y aumenta la presión sobre André Jardine.

Fracaso del Club América en Concachampions 2026: Nashville elimina a las Águilas en el Banorte; ¿Se va André Jardine?