$!EU autoriza liquidación de CIBanco tras sanciones por lavado de dinero ligado al narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que permitirá la liquidación de CIBanco, luego de que la entidad fuera sancionada por presuntamente facilitar el lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico. La decisión fue anunciada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que enmendó una orden previa para autorizar ciertas transferencias de fondos necesarias para concluir el proceso de liquidación del banco con sede en México.

MODIFICAN ORDEN TRAS BLOQUEO AL SISTEMA FINANCIERO DE EU El Departamento del Tesoro detalló que previamente se había restringido el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense, luego de determinar que la institución habría facilitado el blanqueamiento de recursos provenientes del tráfico de opioides. Tras esta medida, el gobierno mexicano asumió el control de la institución financiera, en un proceso que derivó posteriormente en su liquidación. Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia estadounidense señaló: “El Departamento del Tesoro había suspendido previamente el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense tras constatar que el banco facilitaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y el Gobierno de México asumió el control”.

PERMITIRÁN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CONCLUIR EL PROCESO Como parte de la enmienda, el Tesoro permitirá la realización de determinadas transferencias de fondos hacia CIBanco, con el objetivo de cubrir obligaciones pendientes y facilitar el cierre ordenado de la institución. La resolución está orientada a permitir que el proceso de liquidación avance conforme a los mecanismos establecidos, bajo supervisión de las autoridades correspondientes. SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON CÁRTELES CIBanco fue sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero relacionado con actividades del narcotráfico. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre las organizaciones criminales que habrían sido beneficiadas se encuentran el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el mismo señalamiento también fueron mencionadas otras instituciones financieras mexicanas, como Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntas operaciones relacionadas con el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.

INICIAN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TRAS IMPACTO DE SANCIONES Luego de las acusaciones y la imposición de restricciones por parte de autoridades estadounidenses, CIBanco informó en octubre de 2025 su decisión de iniciar el proceso de liquidación, derivado del impacto que las sanciones tuvieron en sus operaciones. El Departamento del Tesoro subrayó que esta acción forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para proteger la integridad de sus sistemas financieros. “La resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y de exigir responsabilidades a quienes los apoyan”, indicó la dependencia.

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