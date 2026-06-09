Suben ventas al mayoreo de camiones de carga y pasajeros en México pero bajan al menudeo en mayo

Con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta mensualmente, se observó que la venta a menudo de camiones bajó de 3 mil 364 a 2 mil 840 unidades; la fabricación, de 14 mil 630 a 14 mil 543 vehículos pesados; y, las exportaciones pasaron de 13 mil 45 a 11 mil 938 unidades de carga.

En México , las ventas la mayoreo de vehículos pesados —de carga y de pasajeros— presentaron un incremento anual del 20.1% en el quinto mes de 2026, al pasar de 2 mil 366 a 2 mil 841 unidades, y manteniendo tres alzas consecutivas desde marzo; asimismo, en mayo hubo reducciones en ventas a minoristas, producción y exportaciones de 15.6, 0.6 y 8.5%, respectivamente.

La producción de vehículos pesados (VP) de mayo de 2026 se mantuvo con una distribución similar a la de los pasados 4 meses registrados por el RAIAVP, ya que la fabricación de camiones de pasajeros en México representan el 2.5% (1 mil 376 unidades) del total de producción y, los de carga, el 97.5% (54 mil 238 unidades).

De igual manera, las exportaciones acumuladas de VP desde México hacia el mercado exterior se distribuyó de una manera similar observada desde enero-abril de 2026, siendo Estados Unidos el país que concentra el 92.4% (42 mil 78 unidades) de las exportaciones mexicanas de VP y el resto de los países (Canadá, Colombia, y “resto de países”) el 7.6% (3 mil 452 unidades pesadas).

VENTAS Y PRODUCCIÓN DE MERCEDES-BENZ AUTOBUSES A LA BAJA

Las ventas al menudeo de Mercedes-Benz Autobuses (Daimler) bajaron anualmente 30.6% en el quinto mes de 2026, al pasar de 196 a 136 unidades vendidas.

En cambio, las ventas al mayoreo de la multinacional se incrementaron en 17.3% al pasar de 133 a 156 unidades pesadas en mayo, con respecto al mismo mes de 2025.

Los vehículos pesados de Mercedes-Benz Group (en específico Daimler Truck) producidos en México se redujeron a tasa anual 41.2% en el quinto mes de 2026, pasando de 221 a 130 unidades, según el RAIAVP del Inegi.