Suma siete caídas consecutivas personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México

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    Suma siete caídas consecutivas personal ocupado de empresas comerciales mayoristas de México
    Las empresas comerciales al por menor y al por mayor reportaron alzas anuales en los ingresos totales en siete meses consecutivos de 2026. VANGUARDIA

Además, plantilla laboral del comercio minorista creció en casi todo 2026; ingresos totales de ambos comercios crecieron sin interrupciones en el año en cuestión

Las empresas comerciales mayoristas de México han acumulado siete caídas consecutivas en el indicador de personal ocupado, pues en julio cayó 0.8% a tasa anual, y en términos mensuales, -0.1% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi se ha observado que en enero el personal ocupado de comercios mayoristas a tasa anual cayó 1.8%; en febrero no hubo ni aumento ni baja (0.0%); en marzo la baja fue de 0.1%; abril y mayo registraron reducciones de 0.5 y 0.4%, respectivamente. El sexto mes de 2026 registró una caída de 0.9%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/empresas-que-usan-ia-en-mexico-no-reportan-cambios-en-sus-plantillas-laborales-en-los-ultimos-tres-anos-OC23652950

AL CONTRARIO, PLANTA LABORAL DEL COMERCIO MINORISTA SUBE CASI TODO 2026

Según la EMEC de julio, la plantilla laboral del comercio minorista subió 0.7% a tasa anual. De los siete meses transcurridos de 2026 solo junio registró una reducción en el personal ocupado (-0.4%).

Sin embargo, la EMEC observó que el personal ocupado en empresas comerciales minoristas creció en enero 1.3% a tasa anual. En febrero, +0.9%. Marzo, abril y mayo registraron tasas de crecimiento anuales en el personal ocupado de 0.5%, 0.7% y 0.2%, respectivamente.

EN SIETE MESES, LA EMEC OBSERVÓ AUMENTOS SOSTENIDOS EN LOS INGRESOS DE AMBOS COMERCIOS

Aunque la plantilla laboral del comercio mayorista ha caído durante siete meses consecutivos de 2026, en el mismo periodo los ingresos totales que generaron estas empresas han crecido en términos anuales.

En enero, el crecimiento de los ingresos totales a tasa anual fue de 1.9%. En febrero, marzo y abril, los aumentos anuales registrados fueron de 0.1%, 8.1%, 9.4%, respectivamente. También hubo aumentos anuales en mayo (+15.4), junio (+12.9%) y julio (+7%).

Para los comercios minoristas los crecimientos anuales de los ingresos totales fueron:

- Enero, +4.7%

- Febrero, +3.2%

- Marzo, +2.4%

- Abril, +4.5%

- Mayo, +2.4%

- Junio, +2%

- Julio, +2%

Cabe recordar que el comercio al por mayor vende a empresas para revender, mientras que el comercio al por menos vende al consumidor final para su uso personal.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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