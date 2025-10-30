Suman mil comercios de Saltillo registrados para el Buen Fin

Dinero
/ 30 octubre 2025
    Suman mil comercios de Saltillo registrados para el Buen Fin
    La cámara de comercio en Saltillo cuenta con 9 mil comercios afiliados, por lo que se espera que el número de registros incremente. FOTO: CUARTOSCURO.

La campaña fuerte de afiliación inicia la próxima semana. Fue el año pasado que de derrama económica se alcanzaron 3 mil mdp

Será la próxima semana cuando la Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) inicie la campaña fuerte de afiliación al Buen Fin, pero aún sin ello son ya cerca de mil comercios los que se han apuntado a participar en la promoción comercial.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez dijo que el año pasado fue una meta de 3 mil millones de pesos y este año esperan un aumento del 18 al 20%, toda vez que este año cuenta con un día adicional al ser del 14 al 17 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

Por ello, esperan que la derrama económica sea de 3,500 millones de pesos y que participen los 9 mil afiliados de la cámara, aunque habrá giros que no participarán porque sus márgenes son muy bajos, aunque también se espera que los no afiliados participen en el programa.

Aunque no ha empezado la campaña fuerte de afiliación al Buen Fin, será hasta la próxima semana cuando lo hagan, tienen ya alrededor de mil negocios apuntados para participar en la promoción.

“Como quiera los promotores siempre están visitando negocios para que renueven la afiliación y ahí comentan el programa, pero ya visitarlos nada más para la campaña será la próxima semana”, indicó.

Temas


Dinero
Economía
El Buen fin

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida