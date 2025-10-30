Suman mil comercios de Saltillo registrados para el Buen Fin

Será la próxima semana cuando la Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) inicie la campaña fuerte de afiliación al Buen Fin, pero aún sin ello son ya cerca de mil comercios los que se han apuntado a participar en la promoción comercial.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez dijo que el año pasado fue una meta de 3 mil millones de pesos y este año esperan un aumento del 18 al 20%, toda vez que este año cuenta con un día adicional al ser del 14 al 17 de noviembre.

Por ello, esperan que la derrama económica sea de 3,500 millones de pesos y que participen los 9 mil afiliados de la cámara, aunque habrá giros que no participarán porque sus márgenes son muy bajos, aunque también se espera que los no afiliados participen en el programa.

Aunque no ha empezado la campaña fuerte de afiliación al Buen Fin, será hasta la próxima semana cuando lo hagan, tienen ya alrededor de mil negocios apuntados para participar en la promoción.

“Como quiera los promotores siempre están visitando negocios para que renueven la afiliación y ahí comentan el programa, pero ya visitarlos nada más para la campaña será la próxima semana”, indicó.