Sumarán cafeterías y un spa a áreas públicas de Casa Mayor en Saltillo

Además de continuar con la remodelación de las habitaciones que aún quedan pendientes, en el Hotel Quinta Real en Saltillo, que cambia a Casa Mayor, a partir del primero de diciembre, se contempla contar también con un spa y cafeterías, estas últimas aunque no propias de una concesión o franquicias internacionales.

El director de Operaciones de Inversión y Desarrollo de Hoteles (IDH), Enrique López indicó que en esta remodelación se mantiene la esencia estructural y arquitectónica del edificio,.

“Lo que se va a transformar son los interiores y la actualización en temas de internet y se tendrá tecnología de punta en los salones para eventos, en conferencias simultáneas y demás”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca economía en octubre; su avance anual fue de sólo 0.02 por ciento

Se informó que el primer semestre del siguiente año seguirán remodelando los otros dos pisos que faltan.

Sin embargo, también se proponen unas adecuaciones para que el hotel se pueda abrir un poco más al mercado local, para que haya mucha interacción para comprarse café, platillos especiales y demás, para que así la gente pueda entrar más a las áreas públicas como son el restaurante, bar y salones de eventos.

Pero también se contempla incluir otros centros de consumo como pueden un SPA y cafeterías para que más gente tenga acceso a las áreas públicas, en el caso de las cafeterías, aunque no necesariamente de marcas propias, sino que pueden ser concesiones o franquicias internacionales.

Finalmente durante este primer año que estarán en remodelación solo se denominarán Casa Mayor, pero al concluir ya agregarán el Autograph Collection de Marriot, para junio de 2027 sino es que antes concluirán ya con todos los trabajos de remodelación.

QUINTA REAL SALTILLO INICIA UNA NUEVA ETAPA COMO CASA MAYOR BY AUTOGRAPH COLLECTION

Tras más de dos décadas siendo referente de distinción en la capital de Coahuila, el hotel anuncia el inicio de una transformación histórica.

El 30 de noviembre de 2025 marcará su última noche operando como Quinta Real Saltillo, concluyendo un ciclo de 21 años. A partir del 1 de diciembre de 2025, el icónico inmueble adoptará un nuevo nombre que honra su esencia y proyecta su futuro: CASAMAYOR, ahora como parte de Autograph Collection, una prestigiosa selección de hoteles independientes dentro del portafolio global de Marriott International.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia discusión sobre reforma para reducir jornada laboral

Esta transición representa un paso trascendental para la hostelería en la región. Después de formar parte de una cadena orgullosamente mexicana, el hotel se integra a la cadena más importante del mundo, conectándose con un ecosistema internacional que permitirá elevar su alcance, consolidar su reputación y atraer a un mercado global que reconoce en Marriott un sello de excelencia, diseño y servicio.

RENOVACION QUE HONRA EL PASADO Y ABRE NUEVAS POSIBILIDADES

Durante 2026, se contempla una inversión adicional de 80 millones de pesos, con la cual se culminará la modernización integral de las habitaciones restantes y de los espacios públicos que forman parte esencial de la experiencia del huésped

Éstos tales como: Lobby, Gimnasio, Alberca, Salones para eventos, Restaurante y Bar Estas adecuaciones responden a los estándares de Autograph Collection, reconocida por su compromiso con hoteles que destacan por su identidad propia, autenticidad y diseño significativo.

Aun así, CASAMAYOR mantendrá la belleza arquitectónica y el carácter señorial que por años lo han distinguido, preservando los elementos que forman parte de su historia y armonizándolos con un estilo contemporáneo que elevará la experiencia de sus huéspedes

UNA NUEVA IDENTIDAD CON ARRAIGO LOCAL

La elección del nombre CASAMAYOR responde al deseo de vincular el legado del hotel con una expresión cálida, elegante y profundamente ligada a la región. No se trata de una nueva marca comercial, sino del nuevo nombre del hotel, concebido para representar su renovación y su espíritu atemporal.

El concepto acompaña su integración a Marriott sin perder su personalidad ni su relación con la ciudad que lo vio nacer.

“Estamos iniciando una nueva etapa que honra nuestra trayectoria y, al mismo tiempo, nos proyecta hacia un estándar internacional. CASAMAYOR nace como un homenaje a nuestra historia y como un compromiso con el futuro de la hotelería en Saltillo”, señaló la dirección del hotel

UNA INVITACION A VIVIR LA TRANSFORMACION

Aun en esta etapa de renovación, CASAMAYOR permanecerá plenamente en operación, reafirmando su vínculo con la comunidad de Saltillo.

“Nuestro Restaurante conservará su esencia culinaria, presentando propuestas gastronómicas renovadas, noches temáticas, brunch dominical y la atención cercana que ha distinguido a nuestra cocina. De igual manera, el bar seguirá ofreciendo su ambiente característico con música en vivo, una mixología cuidadosamente elaborada y la elegancia que lo ha convertido en un punto de encuentro imprescindible en la ciudad”, destacaron.

EL SIGUIENTE CAPITULO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD

Con su próxima integración a Autograph Collection, CASAMAYOR fortalecerá la competitividad turística del Estado de Coahuila, y se consolidará como el hotel de mayor prestigio en la ciudad, atrayendo nuevos visitantes nacionales y extranjeros, y manteniéndose como punto de referencia para el segmento corporativo, social y gubernamental.

El hotel continuará operando con normalidad durante su proceso de transición y renovación.