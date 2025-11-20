Se estanca economía en octubre; su avance anual fue de sólo 0.02 por ciento

CDMX.- La economía mexicana crece a un ritmo cada vez más débil durante la segunda mitad del año, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo al reporte la actividad económica se habría estancado en octubre pasado, luego de tres declives consecutivos.

Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución mensual de 0.5% en septiembre, mientras que en octubre no reportó variación.

Aunque se informó que el sector servicios registró, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el décimo mes del año, luego de una caída ya observada de 0.4% en el periodo inmediato anterior.

El IOAE anticipa para octubre de 2025 un crecimiento anual mínimo de 0.02% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Se espera una disminución de 2.1% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.9%, en el periodo de referencia.

Mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.

En su comparación mensual, las actividades terciarias (servicios) retrocedieron 0.19 por ciento respecto a septiembre.

Las actividades terciarias representan más del 60% del PIB, mientras que las secundarias concentran algo más del 30%. El rezago de estas últimas es especialmente relevante porque involucran sectores que generan inversión, empleo formal y exportaciones.