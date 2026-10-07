Cae producción de carros al 15% y caen sus exportaciones casi al 12% en septiembre en México

La producción de vehículos ligeros en México cayó al 15.1% a tasa anual, al pasar de 355 mil 589 a 301 mil 803 unidades vehiculares en comparación con septiembre de 2025; las exportaciones de carros también cayeron en el mismo periodo de 314 mil 656 a 277 mil 369 unidades, una caída de 11.9%. Con base al más reciente Reporte de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó que las ventas de carros crecieron como lo informó VANGUARDIA en la semana.

PRODUCCIÓN DE MERCEDES CAEN AL 100% Y GM Y NISSAN TAMBIÉN CAEN El RAIAVL registró que la producción de vehículos ligeros en México de Mercedes-Benz cayó al 100% a tasa anual en septiembre de 2026, pues reportó una cifra de 0 de vehículos producidos, después de que en septiembre de 2025 reportara una producción de 4 mil 768 unidades. Esta marca alemana desde junio había bajado su producción en México por encima del 95% desde junio de 2026. General Motors (GM) también reportó una caída anual de 27.1% en su producción (su primera tasa negativa a dos dígitos en el año), al pasar de 80 mil 864 a 58 mil 949 unidades vehiculares en septiembre de 2026. GM en México representa la marca estadounidense número uno en producción de automóviles y el Top 2 en ventas nacionales.

Por su parte Nissan también reportó una caída a dos dígitos de su producción al reportar una tasa -26.3%, con cifras que pasaron de 60 mil 169 a 44 mil 355 unidades vehiculares. Nissan ha reportado caídas a dos dígitos desde que comenzó el año 2026 a tasa anual, con base al RAIAVL. Otras marcas que cayeron en septiembre de 2026 fueron Acura (-48.8%), BMW (-5.6%), Ford (-16.4%), Honda (-4.7%), Mazda (-14.1%), Toyota (-5.7%), Volkswagen (-5.9%) y JAC (-13.7%). EXPORTACIONES DE GM Y NISSAN CAEN Y MERCEDES EXPORTÓ 0 VEHÍCULOS General Motors reportó una caída de 7.5% a tasa anual en septiembre de 2026, al registrar cifras que pasaron de 75 mil 485 a 69 mil 804 unidades vehiculares. Así como en la producción automotriz es el primer lugar, GM también es el primer lugar por cantidad de exportaciones provenientes de México. Nissan, la marca japonesa que lidera las ventas de automóviles en México, también registró un decrecimiento de 33% a tasa anual de sus exportaciones, pues pasaron de 46 mil 972 a 31 mil 451 unidades exportadas. Cabe resaltar que solamente en agosto de 2026 la marca japonesa registró una tasa de crecimiento de 3.5% en sus exportaciones, ya que el resto de los meses ha reportado tasas de decrecimiento.

Por otro lado, las exportaciones de la marca alemana Mercedes-Benz se hundieron al 100% y reportó una cifra de 0 unidades vehiculares; en septiembre de 2025 esta marca había reportado 6 mil 452 automóviles exportados. Otras marcas que cayeron en sus exportaciones en septiembre de 2026 fueron Acura (-9.9%), Audi (-18.6%), Ford (-13.2%), Honda (-17.7%), Stellantis (-20.4%), Toyota (-6.2%), Volkswagen (-3.5%), según el RAIAVL del Inegi.