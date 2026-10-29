Tec de Monterrey se consolida como líder de empleabilidad en América Latina

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    Tec de Monterrey se consolida como líder de empleabilidad en América Latina
    Este año, la encuesta mundial amplió su cobertura de 250 a 300 instituciones de educación superior evaluadas. En la región, 21 universidades fueron contempladas. VANGUARDIA

Con base a los resultados de la encuesta Global Employability University Ranking and Survey, el Tec de Monterrey reafirmó su posición internacional

El Tecnológico de Monterrey fue posicionado como la universidad número uno en México y América Latina en materia de empleabilidad, de acuerdo con los resultados del Global Employability University Ranking and Survey (GEURS) 2027.

El estudio que fue elaborado por la consultora Emerging Group y publicado por la revista internacional Times Higher Education (THE), evalúa desde hace 16 años la capacidad de las instituciones de educación superior para preparar a sus estudiantes ante las exigencias del mercado laboral global.

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La evaluación se fundamenta en la opinión de más de 15 mil representantes de empleadores distribuidos en 40 países. En el presente estudio, los evaluadores analizaron el desempeño de mil 200 universidades candidatas para este análisis y resultó con una muestra final de 300 instituciones de educación superior pertenecientes a 46 países, lo que representó un incremento respecto a las 250 universidades consideradas en el periodo anterior.

Entre los factores clave que impulsaron el posicionamiento del Tecnológico de Monterrey destacó la especialización académica y la internacionalización. Un elemento central en esta valoración es la red de egresados de la universidad (EXATEC), la cual supera los 500 mil miembros con presencia activa en 104 países, lo que genera un impacto directo en diversos sectores productivos a nivel nacional e internacional.

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Con este resultado, la institución reafirma su prestigio ante empleadores internacionales, consolidando la reputación de sus graduados en un entorno de constante transformación profesional.

A NIVEL INTERNACIONAL EL TEC OBTIENE EL LUGAR 68

El Tec de Monterrey entró en el top 100 de las universidades que el GEURS detectó con mejor empleabilidad a nivel internacional. Con la posición 68, esta institución educativa de México se consolidó dentro de este top.

Los primeros cinco lugares se repartieron entre Estados Unidos y Reino Unido, pues el primer lugar y el segundo se lo llevaron el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) y la Universidad Stanford.

En el tercer y cuarto lugar se posicionaron las inglesas Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge.

La Universidad de Harvard se posicionó en el quinto lugar de este top, de acuerdo a la consultora Emerging Group.

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