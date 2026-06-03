Tendrá México uno de los mejores acuerdos con EU: CIAC

México tendrá uno de los mejores acuerdos con Estados Unidos por su localidad geográfica, consideró la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos, quien añadió que la proveeduría tendrá mayor flexibilidad y generará la atracción de inversiones.

En el caso del incremento en el contenido regional que pide Estados Unidos para pasar de un 75 a 82%, comentó que esto dependerá de cada cliente y proceso, pero algunas empresas ya están buscando el contenido arriba del 75 y otras estarán empezando con un 50 a 60%.

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Asimismo sobre la demanda de Estados Unidos que demanda un 50% de las piezas de alto valor de un vehículo sean de ese país, Lourdes Cobos comentó que Estados Unidos es un país ensamblador y entre el 60 a 70% de su proveeduría está fuera de ese país y en beneficio de eso, un 30 a 40% de ese contenido de los vehículos en promedio vienen de México, por ello, es una oportunidad más que efectos.

“La proveeduría va a tener un poco más de flexibilidad en todos los certificados de origen, en el cumplimiento del contenido del USMC (United States-Mexico-Canada Agreement) y sobre todo va a generar mucha atracción de inversiones en el país”, aseguró.

Finalmente sobre el anuncio que realizó hace una semanas General Motors de México, en el sentido de que Ramos Arizpe producirá el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Groove para el mercado nacional, comentó que son buenas noticias y para la Región Sureste de Coahuila se traducirá en generación de empleos y en contar con dos líneas más de vehículos.