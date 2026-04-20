Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y veterano en hardware será su sucesor

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Dinero
/ 20 abril 2026
    Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple y veterano en hardware será su sucesor
    “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria”, declaró Cook en el comunicado oficial de Apple. EFE

El director ejecutivo de la multinacional propietaria del iPhone será reemplazado por John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de la compañía el 1 de septiembre de 2026

Tim Cook, director ejecutivo (CEO) de Apple, anunció este lunes 20 de abril de 2026 que dejará su cargo tras casi 15 años al frente de la compañía tecnológica multinacional después de haber dirigido Apple desde 2011, convirtiéndose en el presidente ejecutivo de la compañía, según informó Apple en un comunicado.

“Apple anunció que Tim Cook se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple y que John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, será el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026”, declaró la compañía en un comunicado de prensa.

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Cook, de 65 años, será sucedido en el despacho principal de la empresa por John Ternus, el jefe de ingeniería de hardware de 50 años de edad y veterano de la multinacional, manteniendo una colaboración “estrechamente” con Tim Cook “para garantizar una transición sin contratiempos”, precisó el comunicado.

Ternus formará parte del consejo de administración también a partir del 1 de septiembre de 2026.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro. Tengo plena confianza en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo”, declaró Cook.

Por otro lado, durante el mandato de Tim Cook, las ganancias anuales de Apple se cuadruplicaron hasta superar los 110 mil millones de dólares, mientras que su valor de mercado se multiplicó por más de diez hasta alcanzar los 4 billones de dólares.

El trabajo de Cook se vio reflejado en la supervisión de la introducción de numerosos productos y servicios, incluyendo nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, y servicios que abarcan desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music, comentó el comunicado oficial de Apple.

(Con información de The New York Times)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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