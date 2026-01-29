Toman protesta a la Mesa Directiva 2026–2027 de Canacintra Coahuila Sureste

Durante la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2026–2027 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, se reconoció que el sector industrial enfrenta retos relevantes derivados de la incertidumbre económica y las tensiones comerciales a nivel internacional. No obstante, se destacó que el fenómeno del nearshoring abre importantes oportunidades para el desarrollo regional, al contar Coahuila y su Región Sureste con una base industrial sólida para aprovechar este momento histórico. TE PUEDE INTERESAR: ‘Que Saltillo le compre a Saltillo’; alistan plataforma empresarial para fomentar networking local Arturo Reveles Márquez rindió protesta por un año más como presidente de Canacintra Coahuila Sureste y durante su informe destacó que entre los proyectos concretados durante 2025 estuvo la creación de la Plataforma Pyme y la implementación del Foro de Directores. Asimismo, anunció que a los siete comités que actualmente operan en la cámara se sumarán este año dos más: el Comité de Cadenas de Suministro y el Comité de Inteligencia Artificial. De igual manera, se dio a conocer que Canacintra Coahuila Sureste será sede en 2026 de la Convención Nacional de Delegaciones, Ramas y Sectores, evento organizado por la cámara a nivel nacional y que reunirá a representantes de todo el país.

Por su parte, el vicepresidente para la Región Centro Norte de Canacintra, Carlos González Silva señaló que hoy se viven momentos decisivos para la economía nacional y particularmente para la Región sureste de Coahuila, región que históricamente ha sido un motor industrial del país con vocación productiva, mano de obra calificada y una profunda cultura del trabajo. Aunque reconoció que en el contexto nacional México enfrenta retos importantes ante un entorno internacional marcado por la incertidumbre económicas y tensiones comerciales, añadió que también hay grandes oportunidades por el fenómeno del nearshoring.