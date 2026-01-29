Toman protesta a la Mesa Directiva 2026–2027 de Canacintra Coahuila Sureste
Arturo Reveles Márquez continúa al frente y destaca fortaleza industrial de la región ante retos globales
Durante la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2026–2027 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, se reconoció que el sector industrial enfrenta retos relevantes derivados de la incertidumbre económica y las tensiones comerciales a nivel internacional.
No obstante, se destacó que el fenómeno del nearshoring abre importantes oportunidades para el desarrollo regional, al contar Coahuila y su Región Sureste con una base industrial sólida para aprovechar este momento histórico.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Que Saltillo le compre a Saltillo’; alistan plataforma empresarial para fomentar networking local
Arturo Reveles Márquez rindió protesta por un año más como presidente de Canacintra Coahuila Sureste y durante su informe destacó que entre los proyectos concretados durante 2025 estuvo la creación de la Plataforma Pyme y la implementación del Foro de Directores. Asimismo, anunció que a los siete comités que actualmente operan en la cámara se sumarán este año dos más: el Comité de Cadenas de Suministro y el Comité de Inteligencia Artificial.
De igual manera, se dio a conocer que Canacintra Coahuila Sureste será sede en 2026 de la Convención Nacional de Delegaciones, Ramas y Sectores, evento organizado por la cámara a nivel nacional y que reunirá a representantes de todo el país.
Por su parte, el vicepresidente para la Región Centro Norte de Canacintra, Carlos González Silva señaló que hoy se viven momentos decisivos para la economía nacional y particularmente para la Región sureste de Coahuila, región que históricamente ha sido un motor industrial del país con vocación productiva, mano de obra calificada y una profunda cultura del trabajo.
Aunque reconoció que en el contexto nacional México enfrenta retos importantes ante un entorno internacional marcado por la incertidumbre económicas y tensiones comerciales, añadió que también hay grandes oportunidades por el fenómeno del nearshoring.
“Posiciona a nuestro país como un socio estratégico para América del Norte, Coahuila y en especial su Región Sureste, tienen condiciones para aprovechar este momento histórico, contamos con una sólida base industrial en sectores como el metalmecánico, industrial, automotriz, acerero, de manufactura avanzada y servicios industriales, aquí se concentran empresas con experiencia, capacidad productiva y visión de largo plazo y la carta más fuerte la seguridad”, expresó.
Sin embargo, González Silva señaló que persisten retos locales que requieren atención, como una mayor inversión en infraestructura, acceso a energía competitiva, certeza jurídica, fortalecimiento de la competitividad, seguridad, captación de talento y mayores facilidades de financiamiento.
FORTALECER EL CONSUMO LOCAL
Para concluir con su mensaje, demandó fortalecer el consumo local, integrar cadenas de valor regionales, apostar por la proveeduría nacional y elevar el contenido mexicano, elevándolo en los procesos productivos y añadió “La competitividad de México empieza en sus regiones y la Región Sureste de Coahuila tiene todo para ser protagonista”.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro indicó que a pesar del escenario global y retos derivados del comportamiento del mercado internacional, Coahuila se mantiene como líder nacional en empleo formal con altos índices de trabajadores con contrato escrito y acceso a prestaciones laborales, además de ser referente en la incorporación de jóvenes y mujeres en el empleo formal, así como en mecanismos de conciliación laboral.
Finalmente hizo un reconocimiento al trabajo realizado por Reveles Márquez y confió que en este segundo periodo al frente de Canacintra Coahuila Sureste, su liderazgo continuara promoviendo iniciativas que fortalezcan el empleo y el desarrollo regional.
-MESA DIRECTIVA CANACINTRA ENERO 2026 – ENERO 2027
-Presidente: Arturo Reveles Márquez
-Secretaria: Perla Beatriz González Gutiérrez
-Tesorera: Maritza Rocío Ramírez Padrón
-Vocales Consejeros: Jorge Verástegui Saucedo, Oscar Peart Mijangos, Daniel Carlvert, Jaime Guerra Pérez, Everardo Padilla Flores, José Antonio Lazcano Ponce, Eduardo Francisco Garza Martínez
-Vicepresidentes: Esteban Garza Fishburn (1er Vicepresidente), Marcela Cabral Mireles (2° Vicepresidente), Javier Calderón Domínguez (3° Vicepresidente), Sofía Calvert Ramírez (4° Vicepresidente), Rafael Amar Támez (5° Vicepresidente) y Horacio Hernández Cardoso(6° Vicepresidentes).
-Vocales: Rodolfo Espinosa Barrientos, Rafael Gutiérrez López, Ada Elisa Díaz Leos, José Roberto González Valdés, Jorge Dávila Cárdenas, Francisco Tobías Rodríguez, Felipe Pérez Bermúdez, Luis Pablo Gala Durón, Augusto César Sandino Valdés, Alicia Bruno Salinas, Armando Castilla Galindo, José Manuel Díaz Fernández, Paola Valdés Robles, Joel Martínez Coss, Miguel Villicaña Gutiérrez, Carlos Shwetzer Garduño, Ana Cecilia Mata Rodríguez, José Alberto Valdés Belmares y Eder Campos Barajas.