Torreón fue la décima ciudad que presentó mayor inflación

Dinero
/ 22 enero 2026
    Torreón fue la décima ciudad que presentó mayor inflación
    El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios. FOTO: ESPECIAL.

En el caso de Coahuila, durante la primera quincena de enero 26 se presentó una variación quincenal de 0.43% y anual de 3.26%

El Indica Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó durante la primera quincena de enero a Torreón como la décima ciudad con la variación por arriba del promedio nacional al registrar una variación quincenal de 0.60%.

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, Monclova presentó una variación de 0.55% (1Qene26 vs 2Qdic25), Saltillo 0.34% y Cd. Acuña 0.17%; mientras que en el comparativo anual (1Qene26 vs 1Qene25), en Torreón 3.75%, Saltillo 3.25%, Monclova 3.09% y Cd. Acuña 2.46%.

PRECIOS SALTILLO

En su comparativo anual, en Saltillo durante la 1Q26 lo que más subió de precio fue chile serrano 62.85%, tomate verde 46.36%, café soluble 33.29%, vísceras de res 27.78%, salchichas 27.58 limón 23.87%, lechuga y col 18.36%, manteca de cerdo 15.68%, queso fresco 12.37%, queso amarillo 11.28%, carne de res 10.47% y durazno 10.46%.

Mientras que los productos que más disminuyeron fueron jitomate -44.22%, cebolla -30.53%, pera -29.49%, aguacate -23.72%, naranja -19.93%, pepino -19.81%, azúcar -19.56%, papa y otros tubérculos -18.65%, lechuga y col -18.36%, entre otros.

Temas


Dinero
Economía
Inflación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INEGI

