Torreón fue la décima ciudad que presentó mayor inflación

El Indica Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó durante la primera quincena de enero a Torreón como la décima ciudad con la variación por arriba del promedio nacional al registrar una variación quincenal de 0.60%.

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, Monclova presentó una variación de 0.55% (1Qene26 vs 2Qdic25), Saltillo 0.34% y Cd. Acuña 0.17%; mientras que en el comparativo anual (1Qene26 vs 1Qene25), en Torreón 3.75%, Saltillo 3.25%, Monclova 3.09% y Cd. Acuña 2.46%.

PRECIOS SALTILLO

En su comparativo anual, en Saltillo durante la 1Q26 lo que más subió de precio fue chile serrano 62.85%, tomate verde 46.36%, café soluble 33.29%, vísceras de res 27.78%, salchichas 27.58 limón 23.87%, lechuga y col 18.36%, manteca de cerdo 15.68%, queso fresco 12.37%, queso amarillo 11.28%, carne de res 10.47% y durazno 10.46%.

Mientras que los productos que más disminuyeron fueron jitomate -44.22%, cebolla -30.53%, pera -29.49%, aguacate -23.72%, naranja -19.93%, pepino -19.81%, azúcar -19.56%, papa y otros tubérculos -18.65%, lechuga y col -18.36%, entre otros.