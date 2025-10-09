Torreón registró en Coahuila la inflación más alta en el mes de septiembre

/ 9 octubre 2025
    Torreón registró en Coahuila la inflación más alta en el mes de septiembre
    A nivel nacional, las mercancías aumentaron el 0,34 % en el mes y un 4,19 % anual. En tanto, los servicios avanzaron un 0,32 % mensual y un 4,36 % anual. FOTO: ESPECIAL.

A nivel nacional, durante el mes de septiembre, la inflación general mensual fue de 0.23% y la anual de 3.76%

Entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI, Torreón fue la que presentó la inflación mensual más alta, mientras que Ciudad Acuña fue la inflación anual más alta.

Torreón en el comparativo Sep25vsAgo25 registró una inflación mensual de 0.34%, Saltillo 0.30%, Cd. Acuña 0.25% y Monclova 0.25%; mientras que en el comparativo anual (sep25vsSep24), Cd. Acuña registró una inflación de 4.24%, Torreón 3.79%, Saltillo 3.34% y Monclova 2.98%.

En el caso de Coahuila, registró en septiembre una inflación mensual de 0.29%, mientras que la inflación anual fue de 3.58%.

Por otra parte, a nivel nacional los productos genéricos que presentaron una mayor variación mensual fueron el chile serrano 17.60%, tomate verde 12.93%, cebolla 8.05% y otras frutas 5.21%;

Contrario a ellos, los que presentaron precios a la baja fueron servicios profesionales -15.38%, -aguacate -11.34%, lechuga y col -7.85%, papa y otros tubérculos -6.82%, plátanos -4.57% y transporte aéreo -4.27%, entre otros.

