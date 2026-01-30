Torreón será sede del encuentro nacional de la industria de ferias y convenciones
Tabasco y Guadalajara compitieron por ser sede de la CONAM 2027; se esperan 400 profesionales de la industria detrás de la organización de congresos masivos
Torreón será sede del Congreso Nacional Amprofec (CONAM) 2027, siendo el encuentro más importante de la industria de ferias, exposiciones, congresos y convenciones en México.
El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Lesos, indicó que la CONAM 2026 se realizó a finales de enero de 2026 en Monterrey, y ahí Torreón compitió con Tabasco y Guadalajara para ser la sede de este evento en 2027.
“Estuve en la presentación de la candidatura y algo por lo que creo que el comité organizador decidió darle la sede a Torreón fue por el tema de la seguridad, es algo medular hoy en día”, aseguró.
La Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec) destacó que este congreso espera la asistencia de 300 a 400 profesionales de esta industria, quienes pueden vivir una buena experiencia en el estado y considerar que Coahuila es una buena sede para esos congresos.
Finalmente, Rodarte Lesos estimó que la derrama económica de dicho evento podría generar en Torreón es de seis a ocho millones de pesos, evento que se realizaría durante el primer trimestre del próximo año.