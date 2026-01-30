Torreón será sede del encuentro nacional de la industria de ferias y convenciones

Torreón será sede del Congreso Nacional Amprofec (CONAM) 2027, siendo el encuentro más importante de la industria de ferias, exposiciones, congresos y convenciones en México.

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Lesos, indicó que la CONAM 2026 se realizó a finales de enero de 2026 en Monterrey, y ahí Torreón compitió con Tabasco y Guadalajara para ser la sede de este evento en 2027.

“Estuve en la presentación de la candidatura y algo por lo que creo que el comité organizador decidió darle la sede a Torreón fue por el tema de la seguridad, es algo medular hoy en día”, aseguró.

La Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec) destacó que este congreso espera la asistencia de 300 a 400 profesionales de esta industria, quienes pueden vivir una buena experiencia en el estado y considerar que Coahuila es una buena sede para esos congresos.

Finalmente, Rodarte Lesos estimó que la derrama económica de dicho evento podría generar en Torreón es de seis a ocho millones de pesos, evento que se realizaría durante el primer trimestre del próximo año.