Trabajadores del tren Saltillo-Nuevo Laredo generan solo el 20% de hospedaje: AMHMC

Los trabajadores foráneos que llegan a la región para laborar en el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, se quedan en los hoteles dos o tres semanas en los hoteles y luego realizan trámites para rentar viviendas, señaló el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

Agregó que ellos han generado la ocupación de hasta 20% de las habitaciones de hotel que se ubican a nivel local, lo que se traduce en 150 a 200 habitaciones en Saltillo, sin embargo, pasando el mes o antes, a las dos ó tres semanas de hospedarse en los hoteles, pasan luego a rentar casas.

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Hasta ahora ha llegado solo personal que labora en los anteproyectos y evaluaciones, pero no es todavía la plantilla grande, eso será hasta que estén las obra.

PIDEN PLUMAS PARA PASOS DE FERROCARRIL

En otros temas, Héctor Horacio Dávila indicó que en la Región Sureste hay 14 pasos del ferrocarril, desde Derramadero hasta Santa María y urge la instalación de pluma en esos cruces con el fin de evitar accidentes, asimismo indicó que esas plumas pueden ser instaladas por proveedores locales.

Resaltó que ahora con el tren de pasajeros se hace más necesaria la instalación de dichas plumas en los diferentes pasos del ferrocarril, toda vez que este tren será un poco más rápido y por ello, se requiere tener control.

Hasta ahora dijo no hay cruces seguros de ferrocarril a nivel local, recordó que hace años se llegó a tener una pluma en el cruce de la calle de Lerdo, pero fue el único.

AUMENTO DE TARIFAS.

Finalmente sobre el incremento en las tarifas de cuotas, se pronunció en desacuerdo, toda vez que no han cumplido con una serie de mejoras en la autopista, además de que esto generará un incremento en la mercancía que se traslada por la carretera.

Entre los puntos con los que no han cumplido en la autopista, comentó que está la instalación de ballenas para así en caso de accidentes, sea fácil que retornen los vehículos.

Recordó que esto se hizo solamente un tiempo y luego se retiró, asimismo también se iba a instalar señalamientos electrónico al inicio de la carretera para informar si había accidentes, además de tener una grúa y ambulancia en la caseta y contar con equipos telefónicos en la carretera para en caso de una emergencia, sin embargo, esto no ya no se hizo.