¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Conjunto Primavera, Serbia, recital, Manuel José y mariachi por el Día de las Madres

Una vez más llegó la época de celebrar a las mamás, ya sea en casa o fuera de ella. Si en tu familia, además de llenar de regalos y convivir con pastel o su comida favorita, les gusta hacer algo diferente, aquí te dejamos una serie de actividades que van desde el baile hasta el canto. ¡Chécalo!

CONCIERTO DE CONJUNTO PRIMAVERA El romance y el baile que han conquistado a generaciones llegarán este viernes 8 de mayo a Saltillo con la presentación de Conjunto Primavera en el Auditorio Parque Las Maravillas. Será una noche de baile, recuerdos y canciones coreadas a todo pulmón, un show que ha motivado a sus fanáticos locales a formar parte de la experiencia. Los últimos boletos pueden encontrarse en Boletea, donde los precios van de los 570 a los mil 990 pesos.

SHOW DE SERBIA La banda Serbia regresa a la capital coahuilense este viernes 8 de mayo, ya que se presentará en el escenario del Paraninfo del Ateneo Fuente como parte de su actual gira nacional. Quienes aún no tengan boletos pueden adquirirlos en Arema, donde los costos son de 750, 650 y 550 pesos. La cita para corear los éxitos de los regiomontanos será a las 21:00 horas.

RECITAL DE CLAVECÍN ‘BACH INFINITO’ Este sábado 9 de mayo puede comenzar la celebración para las mamás con la edición de este recital de música clásica, a cargo de Eliézer Jáuregui, que se realizará en el Centro Cultural Casa Purcell a las 19:30 horas. El reconocido músico interpretará El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, en su totalidad, una obra de seis horas de duración que será presentada a lo largo de cuatro conciertos. La entrada es libre, por lo que existe una gran oportunidad de vivir esta experiencia.

SHOW DE MANUEL JOSÉ Este sábado 9 de mayo se presentará el cantante Manuel José en el escenario del Paraninfo del Ateneo Fuente, como parte de la gira que actualmente realiza en México y otros países. La cita es a las 21:00 horas y aún pueden comprarse boletos en Arema. Los costos son: VIP, mil 250 pesos; Preferente, 900 pesos; y Planta Alta, 650 pesos.

MARIACHI PARA LAS MAMÁS El domingo 10 de mayo, a las 17:00 horas, se llevará a cabo un evento musical de mariachi para conmemorar el Día de las Madres en el foro de Paseo Villalta. La entrada será gratuita, por lo que se espera un momento especial de convivencia familiar.

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